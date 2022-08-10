Dünya Genelinde Yetenek Açığı 16 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı: Bu Açık Türkiye Yüzde 71 Olarak Ölçüldü

Dünya genelinde her 4 işverenden 3'ü yetenekli iş gücü bulmakta zorlandığını belirtiyor. Yetenek açığının yüzde 71 olarak ölçüldüğü Türkiye ise 40 ülke arasında 29'uncu sırada yer alırken, imalat ve üretim sektöründeki yetenek açığı yine ilk sıradaki yerini koruyor.

ManpowerGroup tarafından 16 yıldır küresel çapta hazırlanan Yetenek Açığı Raporu'nun bu yılki sonuçları her 4 şirketten 3'nün yetenek açığı yaşadığını ya da işe alım yapmakta zorlandığını ortaya koydu. 40 ülkeden 40 binden fazla işverenin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; küresel çapta yetenek açığı ortalama yüzde 75 seviyesine ulaşırken; yetenek açığının yüzde 71 olarak ölçüldüğü Türkiye 40 ülke içerisinde 29'uncu sırada yer aldı.

Şirket büyüklüklerine göre boş olan pozisyonları doldurmada en çok zorlananların yüzde 73 ile mikro şirketler (10 ve daha az çalışanı olan) olduğu gözlemlendi. Bunu sırasıyla 10 – 49 çalışanı olan küçük (yüzde 72), 50 – 249 çalışanı olan orta (yüzde 71) ve 250'den fazla çalışanı olan büyük (yüzde 69) şirketler izledi.

Sektörlere göre yetenek eksikliğine bakıldığında ise yüzde 81 ile restoran ve oteller en fazla yeteneğe ihtiyaç duyan sektör oldu. Bunu yüzde 75 ile imalat, yüzde 73 ile teknoloji, yüzde 70 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 68 ile inşaat, yüzde 66 ile eğitim, sağlık ve kamu, yüzde 65 ile bankacılık ve finans izledi.

Küresel çapta ise yüzde 88 ile Tayvan, işverenlerin boş pozisyonları doldurmakta en çok zorlandığı ülke olurken; bu ülkeyi yüzde 85 ile Portekiz, yüzde 84 ile Singapur ve yüzde 83 ile Çin takip etti. ABD'nin yüzde 74 ile 26., Fransa'nın yüzde 79 ile 11., Almanya'nın yüzde 79 ile 12. sırada yer aldığı listeye göre yüzde 49 ile Çekya işverenlerin boş pozisyonları doldurmakta en az zorlanan ülke oldu.

ŞİRKETLERE "YETENEK HAVUZLARINIZI BÜYÜTÜN" ÇAĞRISI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, şunları söyledi:

"Geçen yıl yetenek açığının yüzde 83 olarak ölçüldüğü Türkiye, araştırmaya dahil olan ülkeler arasında işverenleri boş pozisyonları doldurmakta en çok zorlanan ilk altı ülke arasında yer alıyordu. Bu yıl yetenek açığı oranında bir düşüş olsa da hala ciddi bir açık olduğu görülüyor. Sektörel bazda baktığımızda üretim, bilgi teknolojileri ve turizm işverenleri doğru yeteneğe ve yetkinliğe ulaşmada en çok zorlanan grubu temsil etmekte. Yetenek açığını kapatmak için çalışanların sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, meslek grubu bağımsız dijital yetkinliklerini geliştirmeleri ve yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetenek dönüşümlerini (reskill/upskill) yapmalarının yanı sıra şirketlerin de atması gereken adımlar bulunuyor. Bunun için kurumlara; yetenek havuzlarını büyüterek öğrenmeye ve gelişime yatırım yapmalarını, şirket içinde yetiştiremedikleri yetenekleri çekmek için dış pazara yönelmelerini, yetenek topluluklarını yetiştirmelerini ve çalışanlara kurum içinde yeni pozisyonlara geçmelerine veya yeni pozisyonlara yükselmelerine yardımcı olmalarını tavsiye ediyoruz."

Araştırmada Türkiye ve küresel çapta işverenler tarafından en çok aranan 5 meslek şu şekilde sıralandı:

Türkiye'de; imalat ve üretim, satış ve pazarlama, operasyon ve lojistik, bilgi sistemleri (BT), yönetim ve ofis desteği.

Küreselde; BT ve veri, satış ve pazarlama, operasyon ve lojistik, imalat ve üretim, müşteri karşılama ve ön büro.