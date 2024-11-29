Dünya Helal Zirvesi'nde İzlenebilirlik ve Turizm Tartışılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Helal Zirvesi'nde İzlenebilirlik ve Turizm Tartışılıyor

Helal endüstrisi panelleriyle zirveye devam ediliyor, gıda ve turizmde standartlar ele alınıyor.

29.11.2024 13:48
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, üçüncü gününde helal endüstrisinin farklı sektörlerinde alanında uzman kişilerin panelleriyle devam ediyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize edilen etkinliğin son günü farklı panellere ev sahipliği yapıyor.

Libya Lisansüstü Çalışmalar Akademisi Üyesi Abdulatef Ahhmed Nesr, helal gıda endüstrisinde izlenebilirlik sistemlerinin kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Süt ürünlerini örnek göstererek konuşan Nesr, uluslararası tüketicilerin yaklaşık yüzde 73'ünün bileşenleri açıkça belirtilmiş ürünleri tercih ettiğine vurgu yaptı.

Nesr, gıda bileşenlerinin tespiti için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genellikle tüketiciler, gıdaların doğru işlendiğini ve yedikleri ürünlere güvenip güvenemeyeceklerini sorguluyor. Peynir, işlenmiş peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinde birden fazla bileşen kullanılıyor. Bu bileşenlerin helal standartlarına uygunluğunun izlenmesi, tüketicilerin ürünlerin helal olduğundan emin olabilmesi açısından çok önemli. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda ürünle ilgili bilgilere kolayca erişim sağlanması bekleniyor. Bu şekilde, tüketiciler günlük tüketimlerinde daha fazla güven hissediyor."

Abdulatef Ahhmed Nesr, helal gıda sektöründe şeffaflık ve izlenebilirlik sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Helal turizm potansiyeli ve standartlar

Dünya Helal Zirvesi kapsamında düzenlenen "Helal Turizmi: Büyüyen Pazarı Yakalamak" başlıklı oturumda, uluslararası helal turizm sektörü alanında yapılan çalışmalar tartışıldı.

Helal Senegal Yardımcı Direktörü Deneba Diouf, Senegal'deki helal turizm çalışmalarını anlatarak, 2016'da helal fuarı düzenlediklerini ve 2018'de helal sertifikası sistemini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Diouf, Müslüman iş insanlarını bir araya getirerek Afrika için yapılabilecekleri tartıştıklarını belirtti ve helal turizmin kıtadaki büyük potansiyeline dikkati çekti.

SMIIC uzmanı Yasin Zülfikaroğlu ise konuşmasında, SMIIC'in faaliyet alanlarına değinerek, kurumun standardizasyon, meteoroloji ve akreditasyon konularında çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Helal turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde yapıldığını belirten Zülfikaroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"SMIIC, helal gıda, kozmetik, tedarik zinciri ve turizm gibi alanlarda komitelere sahip. İİT üye devletlerinin talepleri doğrultusunda çeşitli alanlarda standartlar oluşturuyoruz. Şubat 2018'de İİT İslami Turizm Bakanları Konseyi tarafından helal turizme yönelik bir standardın hazırlanması kararı alındı. Bu kapsamda, SMIIC olarak tüm dünyada uygulanabilir tek bir helal turizm standardı oluşturmakla görevlendirildik. Bu çerçevede bir stratejik yol haritası da onaylandı."

Zülfikaroğlu, İslami turizm standartlarının geliştirilmesinin helal turizmin küresel düzeyde büyümesine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, sektörün İslami kurallarla uyumlu, kolay uygulanabilir ve tüketiciye güven veren standartlarla ilerlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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