Dünyaca ünlü yapımlar nisanda TV+'ta - Son Dakika

Dijital televizyon platformu TV+, nisanda seyircileri dünyaca ünlü yapımlarla buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+'ta bu ay yayınlanacak filmler arasında "Lakewood", "I'm Your Man", "See For Me" ve "JFK Revisited: Through the Looking Glass" yer alıyor.

Diziler arasında ise 2. sezonuyla "Sloborn", Türk başrol oyuncularıyla ekrana gelecek Alman yapımı "Unbroken" ile tek bir olayı iki farklı karakterin gözünden anlatan "Ferdinand von Schirach: Enemies" bulunuyor.

TV+, film arşivini de sürekli güncelleyerek, dünyaca ünlü yapımları filmseverlerle buluşturuyor.