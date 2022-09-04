İncir fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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İncir fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

04.09.2022 13:45
İncir fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da incir sezonu hareketliliği devam ederken bu yılki incir fiyatları üreticilerin yüzünü güldürdü.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da incir sezonu hareketliliği devam ederken bu yılki incir fiyatları üreticilerin yüzünü güldürdü.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80'ini karşılayan Aydın'da da üreticileri hasat telaşı sardı. Aydın'da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılırken, sezonda da ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Hasat sezonuna başlayan üreticiler de gün doğmadan yola çıkıp güneşi incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Aydın'ın önemli incir üretim merkezlerinden olan İncirliova ilçesinde de sezon hareketliliği devam ediyor, üreticiler sabahın erken saatlerinde incir bahçelerinin yolunu tutuyor. Bir yandan ağaçlardan hasat yapan üreticiler bir yandan da incirleri kurutmalık alanlara bırakıyor. Geçtiğimiz yıl 30-35 TL arasında olan kuru incir fiyatlarının bu yıl 55-60 TL arasında olması ise üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bu yıl incir fiyatlarındaki artıştan memnun olduklarını ifade eden incir üreticilerinden Recep Kaya ise "İncir, Aydınımızın önemli ürünlerinden ve bizler buradan ekmeğimizi kazanıyoruz. Gelirimiz çok şükür bu yıl iyi. Yemeklik kuru incirin kilosu bu yıl 100-150 TL arasında. Kuru incir alım fiyatlarının kilogramı da kalitesine göre bu yıl 8 TL ile 70 TL arasında değişiyor. Fiyatlarımızdan memnunuz. Bu yıl rekolte biraz düştü ama fiyatların iyi olmasından memnunuz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İncir fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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