Dünyanın İlk Yüzer Veri Merkezi İçin İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Dünyanın İlk Yüzer Veri Merkezi İçin İşbirliği

07.07.2025 14:30
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Karpowership ve MOL, entegre yüzer veri merkezi platformu geliştirmek için mutabakat imzaladı.

Karpowership'in enerji dönüşüm girişimi Kinetics ve Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL), dünyanın ilk entegre yüzer veri merkezi platformunu geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje, dünya genelinde hızla artan dijital altyapı ihtiyacına çözüm sunmayı hedefliyor.

Karpowership'in enerji dönüşüm girişimi Kinetics ile MOL yeni nesil yüzer veri merkezi platformu geliştirecek. Mutabakat kapsamında iki şirket, modern veri merkezinin dönüştürülmüş bir gemi üzerinde tasarımı, inşası ve dağıtımı konusunda iş birliği yapacak.

Tesis, Karpowership tarafından geliştirilen enerji gemileri (powership) dahil olmak üzere çeşitli esnek kaynaklardan kesintisiz ve özel enerji ile beslenecek. Proje lokasyonuna ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak kara şebekeleri, kara güneş enerjisi santralleri, açık deniz rüzgar enerjisi veya diğer enerji üretim çözümleri de entegre edilebilecek. Karpowership, 19 ülkede 10 bin megavattan fazla kurulu kapasiteye sahip ve 20 yılı aşkın operasyonel deneyimiyle projeye katkı sağlayacak.

Fizibilite çalışmaları ve devam eden teknik geliştirmelerin ardından ilk yüzer veri merkezi projesinin 2027'de devreye alınması hedefleniyor. Yüzer platform, geleneksel karasal veri merkezlerinin yaşadığı enerji sıkıntıları, arazi kısıtları ve izin süreçlerindeki gecikme gibi zorlukların üstesinden gelecek şekilde ölçeklenebilir, taşınabilir ve hızla devreye alınabilir bir çözüm sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kinetics Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Katmer, bu iş birliğinin küresel enerji sektörüne çözüm sunma konusunda önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu proje, Kinetics olarak vizyonumuz doğrultusunda bugünün ve yarının enerji ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir altyapı çözümleri sunma yolunda büyük önem taşıyor. Mobil enerji üretimini yüzer veri altyapısıyla birleştirerek, kritik darboğazlara çözüm getiriyor ve dijital kapasiteyi daha hızlı, daha temiz ve daha esnek şekilde büyümesini mümkün hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

MOL İcra Kurulu Üyesi Tomoaki Ichida da zaptın MOL Grubu'nun gemi işletmeciliğindeki varlıklarını ve kapsamlı deneyimini kullanarak dijital altyapıyı, çevresel etkiyi en aza indirerek hızla inşa etme yönünde önemli bir adım olduğunu aktararak, "Gelecekte de deniz taşımacılığı sektörünü merkezine alan çeşitli sosyal altyapı işlerini genişletmeye devam edeceğiz. Teknolojilerimizi ve hizmetlerimizi geliştirerek çevresel koruma gerekliliği dahil olmak üzere toplumun değişen ihtiyaçlarına proaktif şekilde yanıt vermeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın İlk Yüzer Veri Merkezi İçin İşbirliği - Son Dakika

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