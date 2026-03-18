Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı - Son Dakika
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı

Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
18.03.2026 11:21
Irak Kuzey Petrol Şirketi, Kerkük petrolünün IKBY toprakları üzerinden Ceyhan Limanı'na ihracatının bu sabah başladığını duyurdu.

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kerkük petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

GÜNLÜK 250 BİN VARİL GÖNDERİLECEK

Irak Kuzey Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Kerkük'ten çıkarılan petrolün yerel saatle 06.30'dan itibaren IKBY toprakları üzerinden Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na yeniden ihraç edilmeye başlandığı ve ilk aşamada günlük 250 bin varil ihracat yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Kerkük sahalarının üretim ve ihracat açısından yeniden güçlü bir şekilde devreye alındığı belirtilirken, daha önce yaşanan duraksamanın petrol sektörü açısından önemli bir zorluk oluşturduğu ifade edildi.

"PETROL İHRACAT SİSTEMİNİN ESNEKLİĞİ ARTACAK"

Söz konusu anlaşmanın, Irak'ın stratejik ihracat hatlarından birinin yeniden aktif hale gelmesine ve petrol ihracat sisteminin esnekliğinin artırılmasına katkı sağladığı kaydedildi. Ayrıca, Kerkük petrolünün Ceyhan'a sevkiyatı için Saralu pompa istasyonunun devreye alındığı ve ihracatın başlangıçta günlük 250 bin varil kapasiteyle gerçekleştirileceği belirtildi.

İSTİKRARA KATKI SUNACAK

Kuzey Petrol Şirketi açıklamasında, ihracatın yeniden başlamasının yalnızca teknik bir gelişme olmadığı, aynı zamanda sahada görev yapan mühendislik ve teknik ekiplerin yoğun çabalarının bir sonucu olduğu ifade edildi. Kerkük sahalarının Irak ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu adımın petrol piyasasında istikrarın güçlendirilmesine katkı sunacağı vurgulandı. IKBY ile Bağdat arasında dün varılan mutabakat çerçevesinde, Kerkük ve bölge petrolünün bugünden itibaren aynı hat üzerinden birlikte dünya pazarlarına sevk edilmesi planlanıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Mesrur Barzani, dün yaptığı açıklamada Kerkük petrolünün Türkiye'ye uzanan Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden yeniden ihracatında Irak merkezi hükümeti ile anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Son Dakika Ekonomi Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uğur KIZMAZ Uğur KIZMAZ:
    Gabardan çıkan ve çıkmaya devam eden variller nerede neden dışardan alıp birde çözüm bulunmuş gibi haber yapmışsınız nasıl uyutuldugumuzu anlatan gerçek haberler yapın. 12 13 Yanıtla
    Ömüral Bekar Ömüral Bekar:
    SENİN ALIŞLARIN KUVVETLİ İSE SEN İÇERİDEN AL 3 1
  • mossi mossi :
    iranın içi casuslarla dolu 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı - Son Dakika
