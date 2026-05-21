Duymer, Yeni \'Omega\' Modelini Tanıttı

DUYMER İşitme Cihazları, yapay zeka destekli yeni modelini 'Omega' 'Omega AI Lansmanı' ile Antalya'da tanıttı. Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, "Dünya markalarını, ileri teknolojilerini kullanıcılarımızla buluşturuyor, müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Duymer İşitme Cihazları, Antalya'da düzenlenen 'Omega AI Lansmanı' ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından şube çalışanları ile Starkey Hearing Technologies'nin üst düzey yöneticileri ve Türkiye genelinden Odyoloji öğretim görevlileri ile Kulak Burun Boğaz doktorlarından oluşan 300 kişi katıldı. Perakende sektöründe mağazacılık kalitesi ve müşteri memnuniyeti alanındaki başarısıyla, 2025 Perakende Mükemmellik Ödülü'ne layık görülen Duymer, lansmanda yeni nesil işitme teknolojilerini tanıttı. İşitme cihazı sektörünün teknoloji öncüsü Starkey Hearing'nin yapay zeka destekli yeni modeli 'Omega' kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan özellikleriyle sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü. Tanıtımda, Duymer'in Türkiye'yi global platformda temsil etmeye devam ettiği bildirildi.

'HEM TÜRKİYE'DE HEM DE ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, toplantıda şirketin büyüme hedefleri ve sektördeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 140'dan fazla şubeyle hizmet verdiklerini belirten Baz, "Vatandaşlarımıza ülkemizin dört bir yanında kaliteli ve erişilebilir hizmet sunuyoruz. Uzman kadromuz, güçlü teknolojik altyapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyümeyi sürdürüyoruz" dedi.

Sektörde rekabetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Baz, Duymer'in yenilikçi yaklaşımıyla hizmet kalitesini sürekli geliştirdiğini ifade ederek, "Dünya markalarını, ileri teknolojilerini kullanıcılarımızla buluşturuyor, müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

'HER YENİ TEKNOLOJİYİ HASTALARA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Uluslararası iş birliklerine de değinen Baz, dünyanın önde gelen dört markasıyla çalıştıklarını vurgulayarak, uluslararası alanda her yeni teknolojiyi hastalarına ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti. Baz, yalnızca hastalara sunulan ürünle değil mağazalarında ve Türkiye genelinde yaygın servis ağında çalışan deneyimli ekip arkadaşlarıyla, hasta deneyimini her anlamda mükemmel hale getirmeye çalıştıklarına dikkati çekti.