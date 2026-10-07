Düzce, AB'ye fındık ihracatında 7 bin 967,01 tona yarı yarıya düşüş yaşadı - Son Dakika
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Düzce, AB'ye fındık ihracatında 7 bin 967,01 tona yarı yarıya düşüş yaşadı

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Düzce, AB\'ye fındık ihracatında 7 bin 967,01 tona yarı yarıya düşüş yaşadı
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yıl ocak-eylül döneminde AB ülkelerine 7 bin 967,01 ton iç fındık ihraç edildi. Geçen yıl 16 bin 455 ton olan ihracatın yarı yarıya gerilediği belirtildi; fındık Düzce'de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere yılın ilk yarısında 7 bin 967,01 ton iç fındık ihraç edildi. Düzce'de fındık ihracatı bir önceki yıla göre çok düştüğü görülüyor.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihracatını sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında bin 667,8, mayıs ayında ise 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton, temmuz ayında 693,9 ton, ağustos ayında 525,3 ton, eylül ayında 774,51 ton olmak üzere toplam 7 bin 967,01 ton fındık ihraç edildiği açıklandı.

Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti. Geçen yıla oranla bu yıl fındık ihracatının yarı yarıya gerilediği gözüküyor.

Kaynak: İHA
EkonomiİhracatGüncelTarımEylülDüzceSon Dakika

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