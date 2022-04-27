Düzce'de araç sayısı 122 bine yaklaştı - Son Dakika
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Düzce'de araç sayısı 122 bine yaklaştı

27.04.2022 12:44
Düzce'de araç sayısı 122 bine yaklaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 121 bin 778 oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 121 bin 778 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 121 bin 778 oldu. Araç türlerini ise 60 bin 947 otomobil, 2 bin 627 minibüs, bin 500 otobüs, 18 bin 839 kamyonet, 4 bin 885 kamyon, 19 bin 421 motosiklet, 13 bin 144 traktör, 415 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

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Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Düzce, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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