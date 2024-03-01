Düzce\'de Balıkçılar Sezonu Sıcak Deniz Suyu Yüzünden Kötü Geçiriyor

Ekonomi

Düzce'de balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması sebebiyle sezonu kötü geçiriyor.

Kış aylarına rağmen deniz suyunun sıcak olması balıkçıları olumsuz etkiledi. Balık soğuk sulara doğru giderken, tezgahlar ise boş kaldı. Sezonu kötü geçirdiklerini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Sezon çok kötü durumda. İklim değişikliği ve deniz suyunun sıcak olması olumsuz etkiledi. Bu durum bizi ciddi anlamda etkiliyor. Çok az balık var. Hamsi kayboldu denecek kadar az çıkıyor" dedi.

Şubat ayında bahar havası yaşandığına dikkat çeken Kılıç, "Ağaçlar çiçek açmaya başladı. Haliyle bizi etkiliyor. Bu saatten sonra bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Zamanı geçti fakat mevsim geçişleri normale dönerse iklim değişikliğinin etkileri düzelir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE