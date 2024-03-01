Düzce'de Balıkçılar Sezonu Sıcak Deniz Suyu Yüzünden Kötü Geçiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de Balıkçılar Sezonu Sıcak Deniz Suyu Yüzünden Kötü Geçiriyor

Düzce\'de Balıkçılar Sezonu Sıcak Deniz Suyu Yüzünden Kötü Geçiriyor

Düzce'de kış aylarına rağmen deniz suyunun sıcak olması, balıkçıları olumsuz etkiledi. Balık soğuk sulara doğru giderken, tezgahlar ise boş kaldı. Balıkçılar, iklim değişikliği ve deniz suyunun sıcak olmasının sezonu kötü etkilediğini belirtiyor. Hamsi gibi balıkların azaldığına dikkat çeken balıkçılar, mevsim geçişlerinin normale dönmesiyle iklim değişikliğinin etkilerinin düzelebileceğini düşünüyor.

01.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
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Düzce'de balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması sebebiyle sezonu kötü geçiriyor.

Kış aylarına rağmen deniz suyunun sıcak olması balıkçıları olumsuz etkiledi. Balık soğuk sulara doğru giderken, tezgahlar ise boş kaldı. Sezonu kötü geçirdiklerini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Sezon çok kötü durumda. İklim değişikliği ve deniz suyunun sıcak olması olumsuz etkiledi. Bu durum bizi ciddi anlamda etkiliyor. Çok az balık var. Hamsi kayboldu denecek kadar az çıkıyor" dedi.

Şubat ayında bahar havası yaşandığına dikkat çeken Kılıç, "Ağaçlar çiçek açmaya başladı. Haliyle bizi etkiliyor. Bu saatten sonra bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Zamanı geçti fakat mevsim geçişleri normale dönerse iklim değişikliğinin etkileri düzelir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de Balıkçılar Sezonu Sıcak Deniz Suyu Yüzünden Kötü Geçiriyor - Son Dakika

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