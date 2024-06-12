Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere 4 milyon 448 bin 400 lira ödeme yapıldı

Ekonomi

Düzce'de, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 4 milyon 448 bin 400 lira ödeme yapıldı.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olması açısından verilen ödemeler haziran ayında da gerçekleştirildi. Programdan yararlanan 3 bin 946 haneye toplamda 4 milyon 448 bin 400 lira maddi destek verildi. - DÜZCE