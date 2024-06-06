Düzce'den AB Ülkelerine 5 Bin 611 Ton İç Fındık Satışı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'den AB Ülkelerine 5 Bin 611 Ton İç Fındık Satışı Yapıldı

Düzce\'den AB Ülkelerine 5 Bin 611 Ton İç Fındık Satışı Yapıldı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 5 ayında 5 bin 611 ton iç fındık satışı yapıldı. Düzce'nin ocak-mayıs aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi. Geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği ifade edildi. Toplam 5 bin 611 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.

06.06.2024 12:48
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Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 5 ayında 5 bin 611 ton iç fındık satışı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-mayıs aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151, nisanda 884 ve mayısta 741 ton olmak üzere toplam 5 bin 611 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'den AB Ülkelerine 5 Bin 611 Ton İç Fındık Satışı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'den AB Ülkelerine 5 Bin 611 Ton İç Fındık Satışı Yapıldı - Son Dakika
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