Düzce ekonomi haberi | Düzce'de 2 bin 101 kişiye 1 milyon ödeme yapıldı - Son Dakika
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Düzce ekonomi haberi | Düzce'de 2 bin 101 kişiye 1 milyon ödeme yapıldı

15.10.2022 11:07
Düzce ekonomi haberi | Düzce'de 2 bin 101 kişiye 1 milyon ödeme yapıldı

Düzce haberler: DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Destek Programı çerçevesinde Düzce'de 2 bin 101 kişiye 1 milyon lira maddi destek verildi.

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Destek Programı çerçevesinde Düzce'de 2 bin 101 kişiye 1 milyon lira maddi destek verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan Aile Destek programı çerçevesinde ödemeler başlatıldı. Bu çerçevede Düzce'de başvuran kişiler arasından tespit edilen 2 bin 101 kişinin başvuruları kabul edildi. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 2 bin 101 kişiye toplam 1 milyon 29 bin 450 lira ödeme yapıldı. Belirlenen kişiler ödemelerini alabilecek. Ödemeler ise her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce ekonomi haberi | Düzce'de 2 bin 101 kişiye 1 milyon ödeme yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce ekonomi haberi | Düzce'de 2 bin 101 kişiye 1 milyon ödeme yapıldı - Son Dakika
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