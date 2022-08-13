Bu sezon palamutun sezonu olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce'de balık tezgahlarında palamut yerini aldı. Geçtiğimiz sene gözükmeyen palamut bu yıl denizlerce bol var. Tezgahta tanesi 20 liradan satılan palamudun önümüzdeki sezon ile birlikte ucuzlaması bekleniyor.

1 Eylül itibari ile Denizlerde ki avlanma yasağının kalkması ile birlikte ticari tekneler denize açılacak. Balık teknelerinin açılması ile birlikte uzun zamandır beklenen palamutta tezgahta yerini aldı. Geçtiğimiz sene denizlerde çıkmayan ve sevenlerini üzen palamut bu yıl denizlerce bol var.

Düzce'de tezgahına palamut getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, palamudun sezonu olduğunu şimdiden tezgahlara balığın indiğini belirterek, "Şu anda ciddi anlamda palamut var. Geçen sene olmamıştı. Sevindirici haber ise yemde var. İlerleyen zamanlarda ayın 15'inden sonra olta balıkçılığı serbest olacak. Bu sene palamut sezonu olacak gibi duruyor. Şu anda tekneler hazırlıklarını yaptı. Herkes sezonu bekliyor. Bizde sevindik. Palamut var, inşallah iyi bir palamut sezonu geçireceğiz. Denizlerde olduğumuz için denizde gördüklerimizi söylüyoruz. Sevindirici haber her yerde gözüküyor. İlerleyen zamanlarda iyi olacağını ve bol bol palamut yiyeceğimizi düşünüyorum. Fiyatları çok yüksek olmaz çok düşükte olmaz. Çok olduğu için de palamut çoğu gıda ürününden daha ucuz. Çok olacağı için tezgahlarda yerini alır ve herkeste yer diye umut ediyoruz. Şu anda çingene palamudu dediğimiz ilerleyen günlerde biraz daha büyüyecek. Şu anda 250-300 gram arasında balıklar. İlerleyen zamanlarda büyüyüp yağlanacak" ifadelerini kullandı.

20 liradan satılan palamudun sezonun açılması ile birlikte fiyatının da düşmesi bekleniyor. - DÜZCE