e-Devlet Kullanıcı Sayısı 67,8 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

e-Devlet Kullanıcı Sayısı 67,8 Milyona Ulaştı

23.07.2025 11:11
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısının 30 Haziran itibarıyla 67,8 milyon olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "30 Haziran itibarıyla kullanıcı sayısı 67 milyon 823 bin 187 kişiye ulaştı." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı hizmetlerine ve kullanıcı sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

e-Devlet kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Uraloğlu, "30 Haziran itibarıyla kullanıcı sayısı 67 milyon 823 bin 187 kişiye ulaştı. Bu kullanıcıların 32 milyon 862 bin 204'ü kadınlardan ve 34 milyon 960 bin 983'ü erkeklerden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda, kamu kurumları yanında yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve kamu hizmeti sunan özel şirketlerin hizmetlerini vatandaşlarla buluşturulduğunu bildirdi.

Bu kapsamda 1096 kurumun 8 bin 542 hizmetinin vatandaşların kullanımına sunulduğunu aktaran Uraloğlu, "e-Devlet Kapımız, 2008'de erişime açıldı ve günden güne gelişimini sürdürerek binlerce kamu hizmetinin sunulduğu, yüzlerce kamu kurumunun entegre olduğu bir yapıya dönüştü. Türkiye'nin dijital yüzü olarak bu platformda yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi ve toplumun her kademesinden vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına ve özel sektöre yönelik 7 gün 24 saat hizmet sunulması için çalışmalar yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, burada, adaletten sosyal güvenlik ve sigortaya, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş bir yelpazede hizmet verildiğini, en çok kullanılan hizmetlere de doğrudan erişim sağlanabildiğini anlattı.

e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlandığını, geliştirilen mobil uygulamayla bu erişimin her yerden gerçekleştirilebildiğini belirten Uraloğlu, "Kullanıcılara gönderilen mesajların yanı sıra internet ana sayfasında ve sosyal medya hesaplarında güncel birçok yenilik hakkında bilgilendirmeler yapılıyor." diye konuştu.

"Konsept hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor"

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda, "Araçlarım", "Çalışma Hayatım", "İkametgahım", "Askerliğim", "Varis Hizmetleri" ve "Özel Sigortalarım" gibi konsept hizmetler sunulduğunu, bunlarla vatandaşa büyük kolaylık sağlandığını aktardı.

e-Devlet'te son bir ayda en çok kullanılan 10 hizmete ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 'tescil ve hizmet dökümü/işyeri unvan listesi', Emniyet Genel Müdürlüğünün 'araç plakasına yazılan ceza sorgulama', Türkiye Noterler Birliğinin 'adıma tescilli araç sorgulama', Gelir İdaresi Başkanlığının 'vergi borcu sorgulama ve ödeme', e-Devlet Kapısı'nın 'araçlarım' ve 'çalışma hayatım', Bakanlığımızın 'TÜVTÜRK muayene randevu kayıt', SGK'nin 'normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim', Adalet Bakanlığının 'dava dosyası sorgulama' ve Mili Savuma Bakanlığının 'askerliğim' hizmetleri oldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi e-Devlet Kullanıcı Sayısı 67,8 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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