E-ihracat Rehberi Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

E-ihracat Rehberi Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara e-ihracat için rehber yayımladı, potansiyel pazarlar sunuldu.

09.11.2024 11:20
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TİCARET Bakanlığı tarafından ihracatçılara yönelik elektronik 'e- İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi' yayımlandı. Rehberde; ihracatçılara potansiyel pazarlara dair yol haritası sunularak e-ihracata ilişkin ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler bir araya getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak 21'inci yüzyılın getirdiği teknolojik ilerleme ve küresel ticaretin dinamikleri doğrultusunda ihracatımızı güçlendiren önemli bir araç olarak gördüğümüz e-ihracat ile Türk markalarımızın ve ürünlerimizin küresel pazarlara başarıyla sunulmasına katkı vermeye devam ediyoruz. 'Uzak Ülkeler Stratejisi'ne odaklanarak, e-ihracat özelinde belirlenen potansiyel ülkeler için hazırlanmış 'Potansiyel e-İhracat Pazarları Raporu', 2024 yılı için İhracat Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla 'e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi' adı altında güncellenip genişletilmiştir. Yeni içeriğiyle Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanan rehber, ihracatçılara potansiyel pazarlara dair stratejik bir yol haritası sunmakta ve e-ihracata ilişkin ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri tek bir kaynakta bir araya getirmektedir" denildi.

'KIYMETLİ BİR BİLGİ KAYNAĞI OLACAK'

Rehberin iki ana bölümden oluştuğu belirtilerek, "İlk kısmı olan 'e-İhracat Pazarları' bölümü; sosyo-ekonomik analizler, ödeme sistemleri, sosyal medya eğilimleri, e-ticaret mevzuatı ve hızlı kargo altyapısı gibi birçok önemli konuda pazara giriş stratejileri oluşturmak için kılavuz bilgiler sunmaktadır. Rehberin 2'nci bölümü olan 'Ülke Gümrük Uygulamaları' ise dış ticaret ve gümrük süreçlerine yönelik derinlemesine bilgiler içermektedir. Bu bölümde, sınır ötesi e-ticaret işlemlerine dair genel prosedürlerden ülkelere özgü vergi uygulamaları, yasaklar, muafiyetler ve zorunlu belgeler gibi detaylı bilgilere kadar ihracatçıların gümrük süreçlerini kolaylaştıracak kapsamlı içerikler sunulmaktadır. Milli ve uluslararası kaynaklardan yararlanarak hazırladığımız bu rehber; iş dünyası, karar alıcılar ve ilgili tüm paydaşlar için kıymetli bir bilgi kaynağı olacaktır. Genişletilen rehberimiz, firmaların yeni pazarlara girişlerini kolaylaştırarak, bu pazarlarda tutunmaları, büyümeleri ve gümrük süreçlerini etkin bir şekilde yönetmeleri için kıymetli bir kaynak teşkil edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza her alanda olduğu gibi e-ihracat alanında da destek olarak, ülkemizi küresel ticarette hak ettiği konuma getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Finans, Rehber, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-ihracat Rehberi Yayınlandı - Son Dakika

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