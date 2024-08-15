E-MOD, Türkiye\'de elektrikli araç şarj istasyonlarında roaming dönemini başlatıyor

Ekonomi

Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD), Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonlarında roaming dönemini başlatacağını duyurdu.

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinin çatı kuruluşu olan E-MOD, elektrikli araç ekosisteminin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için önemli bir adım atıyor. Dernek adına görüşlerini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, ülkemizdeki şarj istasyonlarının birbirleriyle yüksek düzeyde entegre olması gerektiğini vurgulayarak, bu bağlamda roaming sisteminin hayata geçirilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Murat Pınar, açıklamalarının devamında, "Şarj istasyonları arasındaki uyum, yalnızca sektörel bir gereklilik değil, aynı zamanda elektrikli araç kullanımını teşvik edecek kritik bir unsurdur. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, farklı operatörlere ait istasyonlardan kesintisiz hizmet alabilecekler. Bu adım, ulusal şarj istasyonu ağı stratejisine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Özellikle Avrupa Komisyonu'nun benzer yaklaşımlarla sürdürülebilir mobiliteyi desteklediği bir dönemde, Türkiye'nin de bu küresel eğilimi takip etmesi önemlidir" dedi.

Yol haritası önerisi sunulacak

Roaming sisteminin hayata geçirilmesi için sektör temsilcileri ile yoğun bir iş birliği sürecinin yürütüldüğünü aktaran Pınar, yakın gelecekte bu konuda somut adımlar atılacağını ve paydaşlara sunulacak bir yol haritasının hazırlandığını, ilgili düzenleyici kurumlara da başvuru yapılacağını belirtti. Bu sistemin, elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına erişimini kolaylaştırarak, sektörün genel hizmet kalitesini artıracağına dikkat çekti.

Bu yeni adım, E-MOD'un ulusal stratejiyle uyumlu hareket etme kararlılığını ve elektrikli araç ekosisteminin gelişimi için sektörel iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu sürecin Türkiye'de emobilite sektörünün hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine ivme kazandıracağına inanan Dernek, tüm paydaşları bu sürece aktif katkıda bulunmaya davet ediyor.

Bu gelişmeler ışığında, E-MOD'un liderliği altında atılan adımların, Türkiye'deki emobilite ekosisteminin Avrupa'daki benzer sistemlerle rekabet edebilir seviyeye gelmesini sağlayacağı öngörülüyor. - İSTANBUL