E-ticaret pazarı 6 trilyon dolara koşuyor

Dijital dönüşüm, e-ticaretin ivmesini ve perakende pazarındaki payını artırıyor. Morgan Stanley'in verileri e-ticaretin 2026'ya kadar 5,4 trilyon dolara ulaşacağına işaret ederken, büyüyen pazarda başarılı olmak isteyen şirketler dijitalde görünür olmanın yollarını arıyor. Yerli yazılım şirketi ise e-ticarette rehber niteliğindeki yol haritasını açıkladı.

Dijitalleşme perakendeyi dönüştürürken, e-ticaretin rüzgarını da artırıyor. Morgan Stanley'nin yayımladığı veriler, günümüzde 3,3 trilyon dolar değerinde olan e-ticaret pazarının, 2026'da 5,4 trilyon dolar sınırına dayanacağına ve perakende satışlarının yüzde 27'sini oluşturacağına işaret ediyor. Büyüyen pazarda tüketicileri geniş bir satıcı yelpazesi karşılarken, alıcıların markalardan beklentileri de aynı oranda artıyor. Çevrimiçi satın almanın tüm olanaklarını avantaja çevirmek isteyen tüketicilerin yüzde 94'ü şirketlerden gelişmiş teknoloji altyapısına sahip müşteri desteği talep ederken, beklentilerinin altında hizmet alan tüketicilerin birçoğu alışverişini tamamlamadan siteden ayrılıyor.

E-ticarete atılmak isteyen ve sürekli olarak değişen müşteri deneyimi karşısında zorluk yaşayan şirketler, kolay kullanılabilir, işlevsel altyapıya sahip yazılımlarla dijitalde görünür olmanın yollarını ararken, yerli e-ticaret yazılımları şirketi VikaOn, şirketlerin e-ticaret serüvenine ortak olarak global pazarlara erişmelerini mümkün kılıyor.

İŞ DÜNYASININ YENİ DİNAMİĞİ: E-TİCARET

E-ticaret ve e-ihracatın günümüz iş dünyasının yeni dinamikleri olduğunu belirten VikaOn Kurucusu Batuhan Yelçi, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla geleneksel tüketici alışkanlıkları çevrimiçi platformlara geçiyor, müşterilerin markalardan beklentileri de aynı oranda artıyor. Çünkü geniş bir satıcı ağıyla karşılaşan tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en uygun ürünleri sunan ve alışveriş sürecini pratik bir şekilde tamamlamalarını sağlayan şirketleri tercih ediyor. Bu yüzden e-ticaret, sanılanın aksine şirketler için maliyetli ve zor koşullar barındırabiliyor."

"ŞİRKETLERİN E-KASLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Şirketlerin e-ticaret yoluyla satışlarını artırmasının ve müşteri deneyimini iyileştirmesinin yolunun işlevsel bir yönetim paneli oluşturmaktan ve birçok kanalda eşzamanlı olarak özgün içeriklerle görünürlük elde etmekten geçtiğine dikkat çeken Batuhan Yelçi, "Sürekli değişen müşteri deneyimi karşısında zorluk yaşayan ve e-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen şirketler, başarıya ulaşmak için çözüm arayışına giriyor. İşlevsel yazılımlardan reklama, sosyal medya yönetiminden fotoğraf çekimi ve grafiklere kadar birçok alanda bütünsel çözümler sunarak, şirketlerin e-ticaret ve e-ihracattaki kaslarını güçlendirmeleri için serüvenlerine ortak oluyoruz. Uygun fiyatlarla sağladığımız hizmetler sayesinde, dijital dünyanın zorluklarının şirketlerin önünü kesmesi riskini ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

GLOBAL PAZARYERLERİNDE YERLİ ENTEGRASYON HİZMETİ

Çözüm ve hizmetleriyle şirketlerin e-ticaretin tüm olanaklarını avantaja çevirmeleri için uzun soluklu projelere imza attıklarını belirten VikaOn Kurucusu Batuhan Yelçi, diğer hizmetleri hakkında da bilgi verdi:

"Dijital pazaryerleri, şirketlerin büyümesinin lokomotifini oluşturuyor. Biz de bu olanakları iş modellerine uygulayarak yerelde ve uluslararası pazarlarda büyümek isteyen şirketlere pazaryeri entegrasyonu ve yönetimi alanında da hizmetler sunuyoruz. Temel adımlarla tamamlanabilen ve son teknolojiyle basit bir kullanıma sahip olan ürünlerimizle şirketlerin e-ticaret ve e-ihracat alanındaki yol arkadaşı oluyoruz."