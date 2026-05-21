E-Ticaret Yarışması Başvuruları Başladı

21.05.2026 13:34
TEKNOFEST'te düzenlenen E-Ticaret Yarışması'na başvurular 18 Mayıs-19 Haziran arasında yapılacak.

TEKNOFEST kapsamında T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Trendyol iş birliğiyle düzenlenen E-Ticaret Yarışması başvuruları için geri sayım başladı. Yarışmaya katılacak gençler, e-ticaret alanında alışveriş deneyimini iyileştirmek için çalışmalar gerçekleştirecek. 18 Mayıs'ta başlayan başvurular, 19 Haziran'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen E-Ticaret Yarışması başvuruları 18 Mayıs'ta başlayacak. Üçüncü kez düzenlenen yarışma; araştırmacıların, öğrencilerin, girişimcilerin ve sektör profesyonellerinin bilgi birikimini artırmayı, sektörel ihtiyaçlara uygun modeller geliştirmeyi ve Türkiye'yi bu alanda uluslararası platformlarda temsil edebilecek bir konuma getirmeyi amaçlıyor.

15-30 yaş arası genç katılımcılara açık olan yarışmada, e-ticaret kullanıcılarının arama deneyimini iyileştirmeye yönelik eşleştirme algoritmaları ve açıklanabilir içgörü mekanizmaları geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışmada katılımcılar, veri bilimi odaklı anlamsal metin eşleştirme sistemleri geliştirecek.

T3 Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Trendyol iş birliğiyle düzenlenen E-Ticaret Yarışması'na; Türkiye'de ya da yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar, en az 2 en fazla 5 kişiden oluşan takımlarla katılım sağlayabilecek. Lise eğitimi gören katılımcılar danışman eşliğinde katılım sağlayabilirken, diğer takımlar da danışman bulundurma hakkına sahip olabilecek. Başvurular 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasıda web adresinden yapılabilecek.

E-TİCARETİN GELECEĞİNDE YARIŞMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

E-Ticaret Yarışması öncelikle online, sonrasında ise fiziksel olarak gerçekleştirilecek. 26 Haziran'da düzenlenecek ilk Kaggle webinarının ardından, 18 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yarışmacıların ileteceği Kaggle çözümleri incelenecek. 2 Ağustos'ta açıklanacak Kaggle sonuçlarının ardından finalistler, rapor taslaklarını 9 Ağustos'a kadar teslim edebilecek.

14-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışma aşamasının ardından, 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında ön inceleme yapılacak. Online inceleme sonrasında ise yarışmacılar, 5-6 Eylül tarihlerinde Trendyol Kampüs'te fiziksel aşamaya katılacak. Yarışma sonrasında, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ödül töreninde birinciye 150 bin lira, ikinciye 120 bin lira, üçüncüye ise 100 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: DHA

