E-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'nin Açılışı Yapıldı

Ekonomi

E-Ticarette Ürün Güvenliği Teknik Destek Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB finansmanıyla desteklenen 'E-Ticarette Ürün Güvenliği Teknik Destek Projesi'nin açılış konferansı Ankara'da gerçekleştirildi. Proje, Türkiye'nin e-ticaret sektöründe güvenli ürün standartlarını yükseltmeyi ve AB düzenlemelerine uyumu hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği finansmanıyla desteklenen 'E-Ticarette Ürün Güvenliği Teknik Destek Projesi'nin açılış konferansı, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Proje, hızla büyüyen e-ticaret sektöründe ürün güvenliği standartlarının artırılması ve Türkiye'nin AB düzenlemelerine uyum sağlama sürecine önemli katkı sunmayı amaçlıyor. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse'nin konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerden katılım sağlandı.

"Avrupa Birliği bizim en önemli ihracat pazarımız"

AB ile Türkiye arasındaki ticaretin geçen yıl 210 milyar doları bulduğunu hatırlatan Bakan Yardımcısı Tuzcu, "Avrupa Birliği'nin beşinci ticaret ortağıyız. Avrupa Birliği bizim en önemli ihracat pazarımız. ve birçok alanda teknik düzenlemelerden dış ticareti ilişkin politikalara birbirimizi besleyen, birbirimize katkı sağlayan ve birbirimizden öğrenen bir sürecin içerisindeyiz. Gümrük Birliği bunun temeli ve gümrük birliği sayesinde sadece ticaretimizi arttırmadık. Biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin birikimini, ticaretteki ve sanayideki birikimini kendi iç piyasamıza yansıtarak hem imalatta hem de piyasada tüketici refahına yönelik olarak da teknik altyapımızı uyumlaştırmak için ciddi bir çaba sonucu güzel bir altyapıyı ortaya çıkardık. Biz gümrük birliğinin güncellenmesi ile ilgili konuşurken de aslında bu iş birliğini bir üst seviyeye, değişen çağın gereklerine daha yakınlaştırmak için bir zemini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Projelerle Türkiye'deki kuruluşlarımızın altyapısını geliştirdik"

Gümrük Birliği Anlaşması imzalandığından itibaren ürün güvenliği alanında 8 büyük Avrupa Birliği projesinin 5'inde Ticaret Bakanlığının üstlenici olduğunu kaydeden Tuzcu, "Bu projelerle de Türkiye'deki kuruluşlarımızın hem altyapısını geliştirdik hem de kurumsal kapasitenin yanında farkındalığı da arttırıcı çözümler geliştirdik ve çalışmalar yürüttük. E-Ticarette Ürün Güvenliği Teknik Destek Projesi, Türkiye'nin AB ile ekonomik entegrasyon hedefine önemli katkı sağlarken, ürün güvenliği standartlarına uyum sağlama yolculuğunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Proje, e-ticaret ortamında adaletli, şeffaf ve güvenli bir yapı oluşturmayı amaçlarken, mevzuat uyumlaştırma çabaları ile kalıcı ekonomik başarının temellerini atmaya yöneliyor" dedi.

"Avrupa Birliği ile birlikte yaptığımız kazan kazan çalışmaları hepimizin yararına oluyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ise, Türkiye'nin kapasitesinin, Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü ortak çalışmaların önemini gösterdiğini dile getirerek, "Gambia'da bir ziyarete gitmiştim. Belediye Başkanı çok güçlü tam bir Afrikalı siyasetçi. Geçen hafta beni aradı. Dedi ki 'Türkiye'den elbise alacağım e-ticaret. Girdim internete ne diyorsun? Güvenilir mi, nasıl' diye. 'Valla dedim biz de bu işte çok ilerideyiz. Hiç gözün arkada kalmadan al' diye söyledim. Sonra o Türkiye'den aldığı elbiseyi aldığı ya da alacağı şirketin makineleri İtalya'dan geliyor. Kredisini İspanya Bankası, İspanya kökenli bir bankadan almış. Böyle bir entegre durumdayız. Avrupa Birliği, Gambia, Özbekistan, tekrar ürün güvenliğiyle birlikte yaptığımız çalışmalar böyle bir matriksi var. O yüzden Avrupa Birliği ile birlikte yaptığımız bu kazan kazan çalışmaları hepimizin yararına oluyor. Birlikte daha yapacaklarımız var ve bu tür projelerle ileriye taşıyacağız. Burada tabii yine dikkat etmemiz gereken bir şey sürdürülebilirlik. Yani bütün bu projelerin ürün güvenliğiyle birlikte sürdürülebilirlik kısmı da çok önemli" ifadelerini kullandı.

Konferans, e-ticarette ürün güvenliği teknik destek projesi tanıtımı ve e-ticarette piyasa gözetimi ve denetimi paneli ile devam etti.