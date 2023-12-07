 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeni 200 TL'lik banknotlar piyasaya sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni 200 TL'lik banknotlar piyasaya sürüldü

Merkez Bankası yeni 200 TL'leri tedavüle sürdü. Yeni banknotlarda Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzası olacak. Diğer tüm özellikler eski banknotlarla aynı olacak.

07.12.2023 - 09:25,  Güncelleme: 11:26
Abone Ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) E9 Emisyon Grubu VII. Tertip 200 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

ERKAN VE AKÇAY'IN İMZASI VAR

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

BİR TEK İMZALAR DEĞİŞİK

Merkez'den yapılan açıklamada, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. VII. tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: tamammmmm şimdi artık enflasyon düşebilir :) Yanıtla 10 0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cumhuriyet, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni 200 TL'lik banknotlar piyasaya sürüldü - Son Dakika


12:59
Yunan mevkidaşının Türkçe teşekkürü Erdoğan'ı mest etti Yunan mevkidaşının Türkçe teşekkürü Erdoğan'ı mest etti
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da: Burada olmaktan mutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da: Burada olmaktan mutluyum
12:39
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:20
İstismar iddialarıyla suçlanan Ender Saraç: Videolar montaj, eşim oğlunu kurban etti İstismar iddialarıyla suçlanan Ender Saraç: Videolar montaj, eşim oğlunu kurban etti
12:16
Bakan Işıkhan'a 'Asgari ücret 17.500 TL olur mu?' diye soruldu Bakan Işıkhan'a "Asgari ücret 17.500 TL olur mu?" diye soruldu
11:57
Kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu il Kocaeli Kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu il Kocaeli
11:46
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'da ölümlü kazaya neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili yeni görüntüler var Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'da ölümlü kazaya neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili yeni görüntüler var
11:45
Zeynep Dizdar, vefat eden annesinin son günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu Zeynep Dizdar, vefat eden annesinin son günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
12:59 Yunan mevkidaşının Türkçe teşekkürü Erdoğan'ı mest etti
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da: Burada olmaktan mutluyum
12:39 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:20 İstismar iddialarıyla suçlanan Ender Saraç: Videolar montaj, eşim oğlunu kurban etti
12:16 Bakan Işıkhan'a "Asgari ücret 17.500 TL olur mu?" diye soruldu
11:57 Kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu il Kocaeli
11:46 Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'da ölümlü kazaya neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili yeni görüntüler var
11:45 Zeynep Dizdar, vefat eden annesinin son günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu
11:39 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:29 Yeni yargı paketinin detayları! 1 ay ceza alanlara bile hapis yolu görünüyor, uzun süreli yargılamalar için Tazminat Komisyonu kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 13:17:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni 200 TL'lik banknotlar piyasaya sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement