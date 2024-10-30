EasyCep, \'Yılın Start-Up\'ı Ödülünü Kazandı

Ekonomi

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, yenilikçi ve döngüsel ekonomi temelli iş modeli ile uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Marka, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri ile, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik platformlarından Sustainability Live tarafından Londra'da düzenlenen 2024 Global Sürdürülebilirlik & ESG Ödülleri'nde 'Yılın Start-Up'ı seçilerek global bir başarı elde etti.

Teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştırarak sosyo-ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayan EasyCep, sürdürülebilirlik odaklı iş modeli ile uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 300'den fazla fiziksel satış noktasında tüketicilerle buluşan marka, döngüsel ekonomi temelli yaklaşımıyla sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Şirket, en son olarak, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik platformlarından Sustainability Live tarafından Londra'da düzenlenen 2024 Global Sürdürülebilirlik ve ESG Ödülleri'nde 'Yılın Start-Up'ı unvanına layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından 400'den fazla şirketin 14 farklı kategoride yarıştığı Global Sürdürülebilirlik ve ESG Ödülleri'nde EasyCep, bu prestijli ödülü almaya hak kazanan tek Türk şirketi olarak dikkat çekti. Ödül jürisinde, kendi sektörlerinde global pazar lideri konumunda şirketlerin sürdürülebilirlik liderlerinin yanı sıra, finans dünyasının lider kuruluşlarından Londra Borsası, dünyanın en köklü eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi'nin Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü ve İngiltere'nin seçkin eğitim kurumlarından University College London'dan yöneticiler de yer aldı.

Marka geçen ağustos ayında, The Stevie Awards'ın 2024 Uluslararası İş Ödülleri kapsamında Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Hizmeti kategorisinde altın ödüle layık görülmüştü.

"Amacımız sürdürülebilirlik anlayışını geleceğin standardı haline getirmek"

"Teknolojik çözümlerle hayatı kolaylaştırırken, gelecek nesillere karşı olan çevresel sorumluluğumuzu da unutmamalıyız. Aldığımız bu ödül, bize bu doğru yolda ilerlememizde güç verdi" ifadelerini kullanan ve ödülü alan EasyCep CMO'su Samet Ensar Sarı şunları da ekledi: "Şirket olarak, döngüsel ekonomi yaklaşımımızla teknolojiye erişimde sürdürülebilir bir alternatif sunuyoruz. Her yenilediğimiz cihaz, çevreye ve ekonomiye yapılan bir yatırımdır. Teknolojiye erişimle gezegenimizi koruma arasında bir denge kurarken, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına çalışıyoruz. Amacımız sadece elektronik cihazların ömrünü uzatmak değil; döngüsel ekonomiyle, sürdürülebilirlik anlayışını geleceğin standardı haline getirmek." - İSTANBUL