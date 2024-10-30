EasyCep, 'Yılın Start-Up'ı Ödülünü Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EasyCep, 'Yılın Start-Up'ı Ödülünü Kazandı

EasyCep, \'Yılın Start-Up\'ı Ödülünü Kazandı

EasyCep, sürdürülebilir iş modeli ile Londra'da 'Yılın Start-Up'ı seçilerek global başarı elde etti.

30.10.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, yenilikçi ve döngüsel ekonomi temelli iş modeli ile uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Marka, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri ile, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik platformlarından Sustainability Live tarafından Londra'da düzenlenen 2024 Global Sürdürülebilirlik & ESG Ödülleri'nde 'Yılın Start-Up'ı seçilerek global bir başarı elde etti.

Teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştırarak sosyo-ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayan EasyCep, sürdürülebilirlik odaklı iş modeli ile uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 300'den fazla fiziksel satış noktasında tüketicilerle buluşan marka, döngüsel ekonomi temelli yaklaşımıyla sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Şirket, en son olarak, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik platformlarından Sustainability Live tarafından Londra'da düzenlenen 2024 Global Sürdürülebilirlik ve ESG Ödülleri'nde 'Yılın Start-Up'ı unvanına layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından 400'den fazla şirketin 14 farklı kategoride yarıştığı Global Sürdürülebilirlik ve ESG Ödülleri'nde EasyCep, bu prestijli ödülü almaya hak kazanan tek Türk şirketi olarak dikkat çekti. Ödül jürisinde, kendi sektörlerinde global pazar lideri konumunda şirketlerin sürdürülebilirlik liderlerinin yanı sıra, finans dünyasının lider kuruluşlarından Londra Borsası, dünyanın en köklü eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi'nin Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü ve İngiltere'nin seçkin eğitim kurumlarından University College London'dan yöneticiler de yer aldı.

Marka geçen ağustos ayında, The Stevie Awards'ın 2024 Uluslararası İş Ödülleri kapsamında Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Hizmeti kategorisinde altın ödüle layık görülmüştü.

"Amacımız sürdürülebilirlik anlayışını geleceğin standardı haline getirmek"

"Teknolojik çözümlerle hayatı kolaylaştırırken, gelecek nesillere karşı olan çevresel sorumluluğumuzu da unutmamalıyız. Aldığımız bu ödül, bize bu doğru yolda ilerlememizde güç verdi" ifadelerini kullanan ve ödülü alan EasyCep CMO'su Samet Ensar Sarı şunları da ekledi: "Şirket olarak, döngüsel ekonomi yaklaşımımızla teknolojiye erişimde sürdürülebilir bir alternatif sunuyoruz. Her yenilediğimiz cihaz, çevreye ve ekonomiye yapılan bir yatırımdır. Teknolojiye erişimle gezegenimizi koruma arasında bir denge kurarken, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına çalışıyoruz. Amacımız sadece elektronik cihazların ömrünü uzatmak değil; döngüsel ekonomiyle, sürdürülebilirlik anlayışını geleceğin standardı haline getirmek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Londra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EasyCep, 'Yılın Start-Up'ı Ödülünü Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:19:36. #1.13#
SON DAKİKA: EasyCep, 'Yılın Start-Up'ı Ödülünü Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.