EBRD'den Koruma Politikalarına Uyarı - Son Dakika
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Ekonomi

EBRD'den Koruma Politikalarına Uyarı

EBRD, sanayide korumacı politikaların gelişen ekonomilere zarar verebileceğini belirtti.

26.11.2024 14:22
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), sanayide korumacı politikaların gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere küresel çapta çok taraflı işbirliği için zorluklar oluşturduğu uyarısında bulundu.

EBRD'nin, "Sanayi Politikalarının Yönlendirilmesi" başlıklı Dönüşüm Raporu'na göre, hükümetler giderek artan şekilde stratejik müdahaleleri kullanarak piyasadaki aksaklıkları ele alıyor.

Ancak ihracat yasakları, kotalar ve lisans gereklilikleri gibi korumacı politikalar özellikle idari kapasitesi zayıf ve düşük gelirli ekonomiler için tehdit oluşturuyor. Bu tür politikalar, yerel üreticiler için maliyetleri artırma ve iş gücünün yanlış tahsisine yol açma riski yaratıyor.

Rapora göre, ülkelerin sanayi politikalarının yaklaşık yüzde 90'ı yerli çıkarları destekliyor ve bu durum çok taraflı işbirliğini zorlaştırıyor.

Gelişmekte olan piyasalardaki kritik zorlukları ele almaya yönelik sanayi politikalarının vaat edilmesine rağmen, bu politikaların başarısı garanti edilmiyor.

EBRD, hata payının daha az olduğu gelişmekte olan ekonomilerin, geçmiş hatalardan hızla öğrenerek dikkatli şekilde ilerlemek zorunda olduğu uyarısında bulunuyor.

EBRD Baş Ekonomisti Beata Javorcik, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Gelişmekte olan ekonomiler için sanayi politikalarının kullanımını artırmak isteyen ülkeler için hızlı öğrenme ve ayrıntıları doğru yakalama kritik önem taşıyor. Yanlış adımlar, kamu kaynaklarının boşa harcanmasına ve ekonomik çarpıklıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu da zaten yük altındaki kamu maliyelerine ağır bir baskı getirecek ve büyümeyi olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Bir sanayi politikasını başarılı kılmanın çok kolay olmadığını dile getiren Javorcik, "Her politikanın hedeflerini net bir şekilde ortaya koymak, hedefler hiyerarşisi oluşturmak, bir değerlendirme mekanizması dahil etmek ve bitiş tarihi belirlemek kritik önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

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