EBRD, Orta Doğu'ya 5 Milyar Avro Destek Sağlayacak

09.04.2026 20:36
EBRD, Orta Doğu'daki savaştan etkilenen ekonomilere destek için 5 milyar avro finansman paketi açıkladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Orta Doğu'daki savaştan etkilenen ekonomileri desteklemek amacıyla bu yıl için 5 milyar avro finansman paketi açıkladı.

EBRD'nin açıklamasına göre, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle bölgedeki ekonomilere destek sağlamak için bir program başlatıldı.

Bu kapsamda, savaştan doğrudan etkilenen ülkelere sağlanmak üzere 5 milyar avro finansman açıklayan EBRD, Batı Şeria ve Gazze ile Irak, Ürdün, Lübnan ve bölgedeki etkilenen diğer komşu ülkelere odaklanacak.

Bu ülkelerin yanı sıra Mısır, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan gibi etkilenen komşu ülkeler de söz konusu finansmandan yararlanabilecek.

Sağlanacak finansmanın hacmi, bölgede hızla değişen koşullar nedeniyle ülkelerin taleplerine bağlı olacak.

Bankanın yaklaşımı iki aşamadan oluşacak. Ekonomik faaliyeti destekleyerek, finans sektörünün istikrarını güçlendirerek ve temel hizmetlerin sürekliliğini sağlayarak acil rahatlama sağlanması hedeflenirken, ardından etkilenen ekonomilerde büyüme ve sürdürülebilir toparlanma için temeller atılacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine karşı ülkelere bir destek sunmak için hazır konumda olduklarını belirterek "Belirsizliğin arttığı bir dönemde, başkalarının geri çekilebileceği yerlerde biz daha fazla devreye giriyoruz ve bunu yaparken sağlam bankacılık temellerini koruyoruz. Zor zamanlarda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ekonomileri, müşterileri ve insanları desteklemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:14:39.
