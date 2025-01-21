Ebru Özdemir, WEF Mühendislik Grubu Başkanı Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ebru Özdemir, WEF Mühendislik Grubu Başkanı Oldu

Ebru Özdemir, WEF Mühendislik Grubu Başkanı Oldu

Ebru Özdemir, WEF'de Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu'nun ilk kadın başkanı oldu.

21.01.2025 12:27
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Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde yer alan Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu (Engineering and Construction Industry Group) Başkanlığı'na getirildi. Gruba iki yıl boyunca başkanlık edecek Özdemir, bu göreve getirilen ilk Türk şirket temsilcisi ve ilk kadın yönetici oldu.

İsviçre'nin Davos kasabasında 20-24 Ocak tarihleri arasında 55'incisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, Akıllı Çağ İçin İş Birliği temasıyla başladı. Bu yılki zirvede Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, dünyanın önde gelen 20'nin üzerinde mühendislik şirketinin yer aldığı Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanlığı'na getirildi. Üye şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO düzeyindeki temsilcilerinden oluşan Guvernörler Grubuna, 2025-2027 yılları arasında iki yıl boyunca başkanlık edecek olan Ebru Özdemir, "Dünya Ekonomik Forumu gibi bir platformda küresel mühendislik devleri arasında bir Türk mühendislik şirketinin temsilcisi olarak bu göreve getirilmek beni gururlandırıyor" dedi.

İlk kadın başkan oldu

Davos Zirvesi'ni uzun süredir takip eden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu yılki zirvede ilklere imza attıklarını belirtti. WEF çatısı altındaki Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu'nun tarihindeki ilk kadın başkan olarak görevi devralan Özdemir, üstleneceği kritik görev kapsamında grubun iki yıllık yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Limak Holding'in WEF bünyesindeki Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu'nda tek Türk şirketi olarak ülkemizin inşaat sektörünü temsil ettiğini ifade eden Özdemir, "Davos'taki bu yılki zirve bizim için çok daha özel ve anlamlı bir hale geldi. Zira inşaat endüstrisinde dünyanın önde gelen şirketlerinin yer aldığı ve 'Guvernörler Topluluğu' adı verilen bu gruba iki yıl süreyle başkanlık edeceğim. Grubun tek kadın üyesi olarak bu sorumluluğu üstlenmek heyecan verici" dedi.

"Kalıcı çözüm önerileri geliştireceğiz"

Guvernörler Topluluğu'nun önümüzdeki dönemde önceliklerinin 'sektördeki iş gücü, teknolojik entegrasyon ve yenilikçi iş modelleri' olarak ortaya çıktığını vurgulayan Özdemir, "WEF'in Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu bünyesinde, sektörümüzün küresel şirketleriyle iki yıl boyunca yakın çalışma içinde olacağız ve küresel çapta sektörümüzün karşı karşıya olduğu zorluklara ortak ve kalıcı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacağız. İş gücü en önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Sektörümüzün gelişimini önceliklendirerek, yetenek açığını kapatma ve sektörümüzün taleplerini karşılamaya hazır iş gücü oluşturmayı önemsiyoruz. Teknolojiyi tam anlamıyla benimseyerek üretkenliği artırmak, iş süreçlerimizdeki pozitif etkileri çoğaltmak ve projelerin her aşamada verimliliğini sağlamak mümkün. Yenilikçi iş modelleriyle, sektörümüzün değer zincirini daha dayanıklı ve güvenli hale getirebilir, sürdürülebilir altyapı çözümlerini küresel ölçekte genişletebiliriz. Bu kapsamda ortak fikirler ve iş birliğiyle hem sektörümüz hem de dünyamız için anlamlı eylemleri hayata geçirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Limak Holding, Ebru Özdemir, Teknoloji, Politika, Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ebru Özdemir, WEF Mühendislik Grubu Başkanı Oldu - Son Dakika

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