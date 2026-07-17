EBSO'nun Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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EBSO'nun Yeni Hizmet Binası Açıldı

EBSO\'nun Yeni Hizmet Binası Açıldı
17.07.2026 09:35
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AYSO Başkanı Gökhan Maraş, EBSO'nun yeni hizmet binasının sanayiye katkı sağlayacağını belirtti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete açılan yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Maraş, yeni hizmet binasının bölge sanayisine ve iş dünyasına önemli katkılar sağlayacağını belirterek yatırımın hayırlı olmasını diledi.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ile Genel Sekreter Çetin Aykırı'nın katıldığı açılış töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleştirildi. Programa, EBSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin yanı sıra çevre illerin oda, borsa ve birlik başkanları ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların üyelerine sunduğu hizmetlerin geliştirilmesinde güçlü fiziki altyapının önemine dikkat çekerek, yeni hizmet binasının EBSO'nun kurumsal kapasitesini daha da güçlendireceğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, yatırımın İzmir ve bölge sanayisi adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Açılışın ardından değerlendirmelerde bulunan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ise EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve projede emeği bulunan herkesi tebrik etti. Maraş, "Ege sanayisinin gelişimine uzun yıllardır önemli katkılar sunan Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının, üyelerine ve bölge iş dünyasına daha nitelikli hizmetler sunulmasına vesile olmasını diliyorum. Bu değerli yatırımın EBSO camiasına, İzmir'e ve bölgemiz sanayisine hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından Başkan Maraş ve protokol üyeleri, EBSO'nun yeni hizmet binasının teknolojik altyapısı, fiziki imkanları ve hizmet alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aydın Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada da Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının bölge ekonomisine ve sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlaması temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EBSO'nun Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika

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