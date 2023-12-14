 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ECB Politika Faizlerini Sabit Tutarken Bilançosunu Küçültmeye Karar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

ECB Politika Faizlerini Sabit Tutarken Bilançosunu Küçültmeye Karar Verdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın son toplantısında 3 temel politika faizini sabit tutarken, bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdi. ECB, faiz oranlarını art arda ikinci kez sabit tutarak avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini belirtti. ECB, gelecekteki kararlarının politika faizlerinin gerektiği kadar kısıtlayıcı seviyelerde olmasını sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, ECB'nin yeni makroekonomik tahminlerine göre, kısa ve orta vadede daha az fiyat baskısı ve daha zayıf bir ekonomi öngörülüyor.

ECB Politika Faizlerini Sabit Tutarken Bilançosunu Küçültmeye Karar Verdi
14.12.2023 - 17:27,
Abone Ol

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın son toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutarken, bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdi.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Banka'nın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi. Böylece 2023'teki son toplantısında art arda ikinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Geçmiş faiz artışlarının ekonomiye güçlü bir şekilde yansımaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Sıkılaşan finansman koşulları talebi azaltmakta ve bu da enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığı anımsatılarak, konseyin gelecekteki kararlarının, politika faizlerinin gerektiği kadar kısıtlayıcı seviyelerde olmasını sağlayacağı vurgulandı.

Kısa vadede ekonomik büyümenin bastırılmış olmaya devam etmesinin beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, "Faiz oranları para politikası duruşunu belirlemede ana araç olacak." ifadesi yer aldı.

İleriye dönük faiz oranı görünümüne ilişkin ifadeleri değiştirmeyen ECB, faiz oranları yeterince uzun bir süre mevcut seviyelerde kalırsa enflasyon oranı yüzde 2 hedefine yaklaşacağını vurguladı.

ECB bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdi

ECB karar metninde, Eurosistem bilançosunda normalleşmenin ilerletilmesine karar verildiği ifade edilerek, 1,7 trilyon avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesindeki yeniden yatırıma yönlendirmenin 2024 sonundan sonra devam etmeyeceği bildirildi.

Banka, PEPP programından elde edilen gelirin yeniden yatırımını 2024'ün ikinci yarısından itibaren ayda 7,5 milyar avro azaltacak.

ECB karar metninde, bankanın yeni makroekonomik tahminlerine de yer verildi. Buna göre, kısa ve orta vadede, ECB daha az fiyat baskısı beklerken, aynı zamanda önemli ölçüde daha zayıf bir ekonomi öngörüyor.

ECB tarafından 2023 yılı için beklenen enflasyon oranı (manşet) 0,2 puanlık düşüşle yüzde 5,4'e, 2024 yılı için ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 2,7'ye gerilerken 2025 yılı için beklenti yüzde 2,1'de kaldı.

Bankanın Avro Bölgesi büyüme tahmini ise 2023 için yüzde 0,7'den 0,6'ya, 2024 için yüzde 1'den 0,8'e revize edildi, 2025 yılı için de yüzde 1,5'lik tahmine yer verildi.

Bu arada, Avro Bölgesi'ndeki yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Politika Faizlerini Sabit Tutarken Bilançosunu Küçültmeye Karar Verdi - Son Dakika


17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu

Son Dakika
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:13:49. #1.11#
SON DAKİKA: ECB Politika Faizlerini Sabit Tutarken Bilançosunu Küçültmeye Karar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement