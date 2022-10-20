ECB tarafından yapılan açıklamada yeni gerçek zamanlı brüt ödeme sistemi ve merkezi likidite yönetimi modeli T2'nin başlatılmasının 21 Kasım 2022'den 20 Mart 2023'e ertelendiğini bildirdi

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ECB, yeni toptan ödeme sistemine geçişi erteledi - Son Dakika

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