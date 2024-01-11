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Edirne Beyaz Peyniri ve Badem Ezmesi AB'den Coğrafi İşaret Tescili Alacak - Son Dakika
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Edirne Beyaz Peyniri ve Badem Ezmesi AB'den Coğrafi İşaret Tescili Alacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Edirne beyaz peyniri ve badem ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Irmak, coğrafi işaretin kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti ve turistlerin coğrafi işaret alan ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi. Ayrıca, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yaya geçişlerinin diğer sınır kapılarında da başlaması için çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Edirne Beyaz Peyniri ve Badem Ezmesi AB\'den Coğrafi İşaret Tescili Alacak
11.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:52
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, kentin coğrafi işaretli ürünleri beyaz peynir ve badem ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Irmak, gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılması için gece gündüz demeden görev yaptığını ifade etti, günlerini kutladı.

Irmak, ETSO'nun kentin meşhur lezzetlerinden Edirne beyaz peyniri ve Edirne badem ezmesinin daha çok tanınması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

AB coğrafi tescili süreci için bir danışmanlık firmasıyla işbirliği yaptıklarını belirten Irmak, şunları kaydetti:

"Edirne beyaz peynirinin coğrafi işaretiyle ilgili bazı eksiklikler tespit edildi. İlk olarak Edirne beyaz peynirinin Edirne yöresinden temin edilen sütlerle üretilebileceği konusunda çalışmaları yapıp ardından AB coğrafi işaret başvurusunu tamamlayacağız. Türkiye'deki coğrafi işaret sağlam olduğunda AB'den geri dönmesi için bir neden kalmıyor. Bununla ilgili deneyimli bir büroyla çalışıyoruz. Badem ezmesi için alınan coğrafi işarette de ürünün içerisinde yüzde 37,5 badem bulundurma şartı var. Bu oranın minimum yüzde 50'ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üyemiz olan badem ezmesi üreticileriyle görüştüm onların da görüşü bu yönde. Ondan sonra AB başvurumuz yapacağız."

Irmak, AB coğrafi işaretinin kent turizmine önemli katkıları olacağını vurguladı.

AB'den coğrafi işaret almanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Irmak, "Turizmciler AB'den coğrafi işaret alan ürünler için rotalar oluşturuyor. Ülkelere gelen turistler hangi ürünlerin coğrafi işaret aldığına bakıyor. Edirne'den ürünler olduğu görüldüğü zaman bu, kent turizmine yarar sağlayacak ve esnafta hareketlilik oluşturacak." diye konuştu.

Irmak, Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlayan yaya geçişlerinin kentteki diğer sınır kapılarında da başlaması için taleplerinin bulunduğunu, bu yönde çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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