Edirne'de 2026 Buğday Hasadı Dualarla Başladı - Son Dakika
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Edirne'de 2026 Buğday Hasadı Dualarla Başladı

21.06.2026 13:39
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Kavaklı köyünde hasat sezonu dualarla başladı; çiftçiler umut dolu ve bereketli bir yıl bekliyor.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde 2026 yılı buğday hasadı, üreticilerin ve vatandaşların dualarıyla başladı.

Hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisiyle bir araya gelen üreticiler, yapılan duaların ardından biçerdöverleri tarlalara soktu. Yeni sezonun kazasız, bereketli ve bol verimli geçmesini dileyen üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almayı umut ettiklerini ifade etti.

Bereket duası yapıldı

Hasat öncesinde gerçekleştirilen programda, ürünlerin bereketli olması, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alması ve sezon boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dua edildi. Programın ardından ilk biçim gerçekleştirilerek 2026 yılı buğday hasadı resmen başladı.

Çiftçiler umutlu

Kavaklı köyündeki çiftçisi, bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, elde edilecek ürünlerin hem ülke ekonomisine hem de bölge tarımına katkı sağlamasını temenni etti.

Tarımın önemli merkezlerinden biri olan Edirne'de, buğday hasadının önümüzdeki günlerde diğer köylerde de hız kazanması bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de 2026 Buğday Hasadı Dualarla Başladı - Son Dakika

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