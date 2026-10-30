Edirne'de fiyat denetiminde 74 iş yerinde 598 ürün incelendi, 41 ürüne işlem yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de fiyat denetiminde 74 iş yerinde 598 ürün incelendi, 41 ürüne işlem yapıldı

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Edirne\'de fiyat denetiminde 74 iş yerinde 598 ürün incelendi, 41 ürüne işlem yapıldı
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonları, tır parkları ve dinlenme tesislerinde fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Ekim boyunca kent genelinde ve ilçelerde 74 iş yerinde 598 ürün incelenirken, 41 ürüne idari işlem uygulandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonları, tır parkları ve dinlenme tesislerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla sınır kapısı güzergahındaki işletmeleri denetledi.

Denetimlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, faturalar incelendi ve ürünlerin etiketleri kontrol edildi. Restoranlarda ise fiyat listeleri ve yemek gramajları denetlendi.

Kurallara aykırılık tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı. Ekiplerin ekim ayı boyunca kent genelinde ve ilçelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, 74 iş yerinde 598 ürün incelendi.

Aykırılık tespit edilen 41 ürünle ilgili idari işlem yapıldı. Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında da 11 firmada 16 ürün incelendi.

Kapıkule kara yolu üzerindeki bir işletmenin genel müdürü Erkan Yılmaz, denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, son 6 aydır yaklaşık 10 günde bir denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerin işletmelerin eksikliklerini gidermesine katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere ve tır şoförlerine hizmet verdiklerini belirtti.

Tesis müdürü Celil Dikmen de restoran bölümünde fiyatların ve yemeklerin müşterilerin görebileceği şekilde sergilendiğini dile getirdi.

Düzenli denetimlerden geçtiklerini anlatan Dikmen, tespit edilen eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiEdirneGüncelSon Dakika

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