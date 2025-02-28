Edirne'de Tava Ciğer Fiyatları Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de Tava Ciğer Fiyatları Tartışma Yarattı

Edirne\'de Tava Ciğer Fiyatları Tartışma Yarattı

Edirne'de ciğerci esnafı, 300 TL'den 360 TL'ye çıkan tava ciğer fiyatını yüksek buluyor.

28.02.2025 10:37
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Ramazan ayı öncesi Edirne'de bazı ciğerciler açıklanan yeni tarifeyi fazla buldu. 300 TL'den satılan Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin porsiyon fiyatı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı işletmelerde gelen zamla 360 liraya oldu.

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı ve ciğerci esnafı Uğurcan Imrak, en son Lokantacılar ve Esnaf Odası'ndaki tava ciğer fiyatının 300 TL olduğunu, yeni tarifeye göre bu fiyatın 360 TL olduğunu öğrendiklerini, bu zamlı tarifeyi uymayacaklarını, eski tarifeden devam edeceklerini söyledi.

"Bizim aldığımız hiçbir ürüne zam gelmedi, neden bu kadar yüksek zam yapıyoruz"

Önemli olan yerli müşteriyi kaybetmemek olduğunu ifade eden Imrak, "Her çıkan tarife aslında bize ve işletmelere zarar veriyor. Bu zammı şahsi olarak onaylamıyorum; bence uygun değil. Sonuçta bizim aldığımız hiçbir ürüne zam gelmedi. Yani zam gelmeden neyin zammını bekliyoruz? Neden bu kadar yüksek zam yapıyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

"Tarife asıldığı gün müşteri kaybı yaşıyoruz"

Zammın müşteri kaybına yol açtığını dile getiren Imrak, "Oda bunu uygular ve meclis onaylar. Bu nedenle, zammın olması uygun değil. Önümüzde mübarek Ramazan ayı var. Televizyonlarda, diğer büyük şehirlerde bununla ilgili birçok haber görüyoruz ve bu durumu tasvip etmiyoruz. Kendimiz de müşteriyiz; bir yere gittiğimizde pahalı bir şey yemek, içmek istemeyiz. Bize gelen müşteriyi aynı şekilde değerlendirmek gerekir. Her tarifeyi astığımızda müşteri kaybediyoruz" dedi.

"Zammı uygulamıyorum, dayanabildiğim yere kadar dayanacağım"

Edirne Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir olmasına rağmen, esnaf olarak bu durumu yeterince değerlendiremediklerini, kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını ifade eden Imrak, "Her işletme, yerli müşterisini bir gözden geçirerek bu durumu değerlendirmelidir. Ben, yerli müşteri portföyümle memnunum ve bu nedenle zam uygulamıyorum. Dükkanlarımdan birinde ciğeri 260 liradan satıyorum, diğerinde ise 270 liradan. Dayanabildiğim yere kadar dayanacağım" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Tava Ciğer Fiyatları Tartışma Yarattı - Son Dakika

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