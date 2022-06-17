Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

17.06.2022 16:30
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,851 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,851 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday, arpa, canlı hayvan kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,5536,851
ArpaKg5,9906,021
KoyunKg19,80029,700
KuzuKg40,50040,500
Süt kuzusuKg43,40043,400

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Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika

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