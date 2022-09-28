Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

28.09.2022 11:44
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,438 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,438 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün ayçiçeği oldu.

Salon satışlarında 19 işlemde 119 ton ayçiçeği kilogramı en düşük 11,177 lira, en yüksek 12,438 liradan alıcı buldu.

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Edirne Valisi Kırbıyık, Bakanlar Soylu, Muş, Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti Edirne Valisi Kırbıyık, Bakanlar Soylu, Muş, Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti 1. Ordu Komutanı Orgeneral Sivri, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti 1. Ordu Komutanı Orgeneral Sivri, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti
Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika

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