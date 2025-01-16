Edirne Valisi'nden İşsizlik Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne Valisi'nden İşsizlik Açıklaması

Edirne Valisi\'nden İşsizlik Açıklaması

Vali Sezer, Edirne'de işsizlik sorunu olmadığını, gençlere destek sunacaklarını belirtti.

16.01.2025 13:09
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Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bizim şu anda işsizlik konusunda bir sıkıntımız yok. Bize gelirlerse yardımcı oluruz" dedi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, gençlerin işsizlik sorununa yönelik sorulara cevap veren Vali Yunus Sezer, Edirne'deki iş gücü piyasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Sezer, şehrin işsizlik sorunu olmadığını belirterek, "Bizim şu anda işsizlik konusunda bir sıkıntımız yok. Bize gelirlerse yardımcı oluruz. Tanıdığınız gençler varsa, hepsi gelsin, biz yardımcı olalım" ifadelerini kullandı.

Şu an Edirne'de dört organize sanayi bölgesinin yapıldığını vurgulayan Sezer, " Keşan, İpsala, Uzunköprü ve Merkez'deki organize sanayi bölgelerinde toplamda bin 500 dönüm alan üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu dört organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle işsizlik noktasında bir sıkıntımız olmayacak inşallah" şeklinde konuştu.

Gençlerin başka şehirlere gitmesini istemediklerini belirten Vali Sezer, "Gençlerimizin başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Biz Edirne'de kalsınlar istiyoruz. Bu noktada sıkıntısı olan gençlerimiz varsa, gelsinler, yardımcı olalım" dedi.

Edirne'deki yeni yatırımlar ve sanayi projelerinin gençlere iş imkanı sunacağına dikkat çeken Sezer, şehrin kalkınması ve iş gücü ihtiyacının karşılanması adına önemli adımlar atıldığını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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