Edremit Körfezi\'ndeki turizm hareketliliğinin kasıma kadar sürdürülmesi hedefleniyor

İç turizmin önemli merkezlerinden Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Edremit Körfezi'ndeki işletmeler, yaz sezonunu büyük oranda dolu geçirdi.

Kuzey Ege'nin eşsiz manzaralı Kazdağları ve Madra Dağı etekleri ile Ege Denizi'nin masmavi suları kıyısında kurulu işletmeler, bu yaz tatilinde de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Balıkesir'in 145 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerindeki turistik tesislerde yaz aylarında doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konukları ağırlayan tesislerin işletmecileri, hava şartlarının el vermesi durumunda sezonu kasıma kadar sürdürmeyi hedefliyor.

"Ayvalık yerli turizmde doyuma ulaştı"

Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bölgede temmuz ve ağustos aylarında ciddi yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yoğunluğun sürmesini umduklarını belirten Özgültekin, şöyle konuştu:

"Bölgemizde 10 Temmuz'dan itibaren yoğunluk olmaya başladı. Bizim niyetimiz sezonu kasım ayına kadar uzatmak. 12 aya çıkartabilirsek muhteşem olur. Bunun için de yurt dışı bağlantılarımızı yapıyoruz, fuarlarımıza katılıyoruz. Önemli olan katma değer ve yeni bir akım yaratmak. Buraları da doğru yerde doğru kişilere tanıtmak çok önemli. Ayvalık iç turizmde doyuma ulaştı. Burası 70 bin nüfusa 1 milyon tatilci gelen bir yer. Bu durum bize altyapı ve çevre kirliliği açısından sıkıntı da oluşturabiliyor. Gelen misafirlerimiz iyi ki var fakat çevre temizliği konusunda dikkatli olursak daha muhteşem olacak."

"Doluluk oranlarımız gayet iyi"

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise fakülte bünyesindeki uygulama otelinde sezonun yoğun geçtiğini dile getirdi.

İlban, öğrencilerin okuldaki pratik eğitimlerinin yanı sıra otelde çalışarak sektöre deneyimli bir şekilde girdiklerini ifade etti.

Bölgenin yaz sezonunu hareketli geçirdiğini belirten İlban, şunları kaydetti:

"Bölgemiz, yüzde 90 iç turizme hitap eden bir bölge olduğu için bu yıl doluluk oranlarıyla ilgili olumlu bir tablo var. Ağustos ayı bütün bölgede dolu bir şekilde devam etti. Şu anda gelen yerli turistlerimiz genelde 2 geceleme yapıyor, daha fazla para harcıyorlar. Şu anda daha fazla turist sayısına ulaşıyoruz ama bizim hedefimiz en az 3-4 gece olmalı. Bunu yaparsak bölgenin daha fazla gelir elde etmesini sağlarız."

İlban, bölgede en fazla yoğunluğun Ayvalık'ta yaşandığına dikkati çekerek, "Doluluk oranlarımız gayet iyi ama geceleme oranlarını artırabilirsek istediğimiz seviyeye ulaşmamız daha mümkün olacaktır." dedi.

Bölgenin deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra jeotermal ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıktığını ifade eden İlban, özel destinasyon paketleriyle geceleme oranlarının artırılabileceğini sözlerine ekledi.