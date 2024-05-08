Edremit TDİOSB'de Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Edremit TDİOSB'de Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Edremit TDİOSB\'de Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Balıkesir'in Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) altyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Edremit TDİOSB, katma değerli tarımsal üretimi destekleyerek yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak ve birçok yan sektöre hayat verecek olan seraların altyapı yapım işine başladı. Yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarının tamamlanması planlanan Edremit TDİOSB, önemli bir istihdam alanı oluşturacak ve bölgeye hizmet edecektir.

08.05.2024 09:45
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Balıkesir'in Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinde (TDİOSB) altyapı çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Edremit'te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak, sera altı genel bitkisel üretim yapısıyla birçok yan sektöre hayat verecek olan Edremit TDİOSB'de seraların altyapı yapım işi başladı.

Lokasyon artısıyla yatırımcının dikkatine çeken Edremit TDİOSB'de yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarının hızlıca tamamlanması bekleniyor.

Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, OSB şantiye alanını ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

64 hektarlık alanda 37 adet parselin bulunduğu organize sanayi bölgesinde, altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Odabaş, OSB'nin önemli bir istihdam alanı oluşturacağını belirterek; "İlçemizde istihdam noktasında önemli bir açığı kapatacak Edremit TDİOSB, üreten ve katma değer oluşturan bir ekonomik değer olarak bölgemize ve ilimize hizmet edecektir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edremit TDİOSB'de Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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