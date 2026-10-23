Edremit Ticaret Odası seçiminde kesin olmayan sonuca göre Mavi Liste 6 komite kazandı - Son Dakika
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Edremit Ticaret Odası seçiminde kesin olmayan sonuca göre Mavi Liste 6 komite kazandı

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Edremit Ticaret Odası seçiminde kesin olmayan sonuca göre Mavi Liste 6 komite kazandı
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Edremit Ticaret Odası seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Mavi Liste 6, Sarı Liste 5, Beyaz Liste 1 meslek komitesinde başarı elde etti. Meclis dağılımında ise Mavi Liste 16, Sarı Liste 13, Beyaz Liste 3 üyeyle temsil edilecek.

Edremit Ticaret Odası seçimleri tamamlandı. Mavi, Sarı ve Beyaz listelerin yarıştığı seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Mavi Liste 6, Sarı Liste 5, Beyaz Liste ise 1 meslek komitesinde başarı elde etti.

Edremit iş dünyasının yakından takip ettiği Edremit Ticaret Odası seçimlerinde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk sonuçlar belli oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Mavi Liste 6 komite, Sarı Liste 5 komite ve Beyaz Liste 1 komite kazandı.

Meclis dağılımında ise ilk sonuçlara göre Mavi Liste 16 üye, Sarı Liste 13 üye ve Beyaz Liste 3 üyeyle temsil edilme hakkı elde etti.

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan Mavi Liste'nin başkan adayı Metin Aslan, kendilerine destek veren oda üyelerine, esnafa ve Edremitlilere teşekkür etti.

Aslan, seçim sürecinde kendilerine gösterilen güvene layık olmak için çalışacaklarını belirterek, yeni dönemde vakit kaybetmeden projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

Edremit Ticaret Odası'nda yeni yönetimin belirlenmesine yönelik süreç ise önümüzdeki günlerde yapılacak meclis ve yönetim kurulu seçimleriyle devam edecek.

Kaynak: İHA
EkonomiEdremitGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Ticaret Odası seçiminde kesin olmayan sonuca göre Mavi Liste 6 komite kazandı - Son Dakika
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