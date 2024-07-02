EDU-CARE II Projesi Kadın İstihdamını Destekliyor

Ekonomi

Kadın istihdamının desteklenmesi projesi olan EDU-CARE II tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan İkinci Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan İkinci Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi. 'Anne sigortayla, çocuk eğitimli bakıcıyla güvende' sloganıyla ön kayıtları alınan projede Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışan annelere 12 ay süresince ayda 325 avro destek sağlanması, 3 bin 500 eğitimli çocuk bakıcısının istihdam edilmesi hedeflendi. Proje çerçevesinde 3 bin 500 anneye toplamda 13 milyon 365 bin avro mali destek toplamda verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca toplam 7 bin kadının projeden faydalanması da hedeflendi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da projeye ilişkin, "Bütçesi 15,3 milyon euro olan projemizle 12 ay boyunca aylık ortalama 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı, 7 bin kadının kayıtlı istihdamı desteklenecek. Projeyle aylık her bir çalışan anne için 325 euro destek verilmesi planlandı" ifadelerini kullanmıştı.

Açılış toplantısı çerçevesinde bir açılış konuşması gerçekleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, projenin toplam 15,3 milyon avroluk bir bütçeye sahip olduğunu aktardı. Ertüzün, projeyle, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yaşayan, 0-36 ay arasında küçük çocuğu olan 3 bin 500'ü anne 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının 12 ay boyunca kayıtlı istihdamı destekleneceğini aktardı.

"Verilen eğitimle bakıcının iş hayatına girmesi ve hak ettiği ücreti alması daha kolay hale geliyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ise projeyle kapsamında kadın istihdamının arttırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, öncelikli olarak istihdama ve bununla beraber eğitim ve sosyal politikalar konusunda çok çeşitli stratejik hedeflerle ve EDU-CARE II gibi projelerle katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı. Alpak, projede çocuklara nasıl bakılacağına odaklanıldığını ve kaynakların çocukları yetiştirmeye yönelik kullanılacağını da belirterek, "Bu projelerimiz sürdürülebilir oldu. EDU-CARE I yapıldı şimdi EDU-CARE II yapılıyor. Yine SGK'nin önemli bir projesi olan WOMEN-UP da yapıldı. Orada da hem bakıcıya hem de anneye bir ödeme yapılıyordu. EDU-CARE'nin farkı ise sadece anneye ödeme yapılıyor ama o da bakıcıya ödeme yapıyor. Bir diğer fark da bakıcı burada eğitim alıyor. Dolayısıyla bu eğitimle bakıcının iş hayatına girmesi ve hak ettiği ücreti alması daha kolay hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, konuşmaların ardından proje tanıtım sunumu ve Alternatif Çocuk Bakım Modelleri Paneli ile devam etti.