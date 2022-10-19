İzQ İnovasyon Merkezi'nde yapılan seçimde İbrahim Gökçüoğlu, Eyüp Sevimli ve Hakkı Attaroğlu meclis başkanlığı için yarıştı.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Eyüp, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ege Bölgesi Sanayi Odasında meclis başkanlığına İbrahim Gökçüoğlu seçildi - Son Dakika

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