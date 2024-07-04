Ege İhracatçı Birlikleri Haziran Ayında 1.3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ege İhracatçı Birlikleri Haziran Ayında 1.3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Ege İhracatçı Birlikleri Haziran Ayında 1.3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Ege İhracatçı Birlikleri, Haziran ayında 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Muğla'nın Ege Bölgesi ihracatına katkısı 79 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ihracatı da artış gösterdi. Ege Bölgesi, 2024 yılının Haziran ayında ihracatını 2 milyar 245 milyon dolara taşıdı ve 178 farklı ihraç pazarına ulaştı.

04.07.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege İhracatçı Birlikleri'nden Haziran ayında 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Muğla'nın Ege Bölgesi ihracatına katkısı 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Haziran ayını yüzde 4 artışla 97 milyon dolar, Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 2 artışla 91 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 63 milyon dolar olarak gerçekleşti.

178 farklı ihraç pazarına ulaştık

Muğla'nın katkısı 79 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2024 yılının Haziran ayında ihracatını 2 milyar 245 milyon dolara taşıdı. Ege Bölgesi ihracatına Muğla ise başta su ürünleri olmak üzere örtü altı, örtü üstü, madencilik sektöründen 79 milyon dolarlık katkı sağladı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Birliğimizden yapılan sanayi ürünleri ihracatımız 688 milyon dolar, tarım sektörlerimizin ihracatı 550 milyon dolara olarak gerçekleşti. Haziran ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaştık ve 73 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık. Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2024'ün Haziran ayında 626 milyon dolarlık hacme ulaşırken, toplam ihracatımızda Avrupa kıtasının payı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk beş ülke; Almanya'ya 139 milyon dolar, ABD'ye yüzde 114 milyon dolar, İtalya'ya 86 milyon dolar, İspanya'ya 84 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon şart; düşük enflasyon içinde daha çok üretim şart. Ne kadar fazla üretirsek enflasyonu o kadar düşürebiliriz. Bizim stratejimiz; 'Çok üret, çok ihraç et, enflasyon daha çabuk düşsün' olmalıdır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Zeytinyağı, İhracat, Zeytin, Maden, Muğla, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birlikleri Haziran Ayında 1.3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 13:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ege İhracatçı Birlikleri Haziran Ayında 1.3 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement