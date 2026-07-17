Ege Mobilya İhracatında 459 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ege Mobilya İhracatında 459 Milyon Dolar

17.07.2026 10:21
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Ali Fuat Gürle, 2026'nın ilk yarısında 459 milyon dolar ihracata ulaştıklarını açıkladı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, 2026 yılının ilk yarısında küresel talepteki dalgalanmalara rağmen 459 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürle, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve üretim maliyetlerindeki artışların ihracatçılar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirtti.

Tüm zorluklara rağmen 2025 yılındaki ihracat seviyesini korumayı başardıklarını ifade eden Gürle, şunları kaydetti:

"Birliğin 6 aylık ihracatı 459 milyon dolar oldu. Alt sektörlerimiz itibarıyla kağıt ve kağıt mamulleri ihracatımız 266 milyon dolar, mobilya ihracatımız 94 milyon dolar, odun dışı orman ürünleri ihracatımız ise 81 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatında Türkiye lideri olduğumuz odun dışı orman ürünleri sektöründe yüzde 34'lük ihracat başarısına imza attık. Özellikle kekik, defne, tıbbi ve aromatik bitkilerde güçlü tedarikçi kimliğini pekiştirdik."

Ali Fuat Gürle, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek projelerle Avrupa pazarındaki görünürlüğü artırmayı hedeflediklerini, tasarım odaklı çalışmalara da kararlılıkla devam ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, İzmir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege Mobilya İhracatında 459 Milyon Dolar - Son Dakika

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