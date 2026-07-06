Ege'nin İhracatı %3.7 Arttı - Son Dakika
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Ege'nin İhracatı %3.7 Arttı

06.07.2026 11:14
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Ege Bölgesi'nin ocak-haziran ihracatı, 2023'te %3.7 artışla 13.6 milyar dolara ulaştı.

Ege Bölgesi'nin ocak-haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 13 milyar 587 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ilk yarıda 13 milyar 92 milyon dolar ihracat yapan Ege, bu yılın aynı döneminde 495 milyon dolar daha fazla gelir sağladı.

Bölgenin dış satımının yüzde 53'ünü tek başına İzmir gerçekleştirdi. İhracattaki belirleyici konumunu koruyan İzmir'i Denizli ve Manisa izledi. Muğla, Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak da ihracatlarını artırarak bölge ekonomisine katkı sundu.

Veriler, Ege Bölgesi'nin ihracatında sanayi ağırlıklı üretim yapan illerin dış satım artışında belirleyici rol üstlendiğini ortaya koydu. Tarım sektörü ihracatı kuraklık ve ilkbaharda yaşanan zirai dondan olumsuz etkilenirken, sanayi ürünlerindeki güçlü performans bölgenin toplam ihracatını büyütmeye devam etti.

Küresel talepteki yavaşlamaya rağmen Ege Bölgesi yılın ilk yarısını dış ticarette artıda kapatmayı başardı.

Bölgenin lokomotifi İzmir

İzmir, ocak-haziran döneminde 7 milyar 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı. İhracat artışında kimyevi maddeler ve mamulleri, otomotiv endüstrisi, su ürünleri ve hayvansal mamuller, çimento-cam-seramik, tütün ile çelik sektörleri etkili oldu.

Zeytin ve zeytinyağı, hububat, kuru meyve, madencilik ürünleri ve tekstil ham maddelerinde gerileme yaşandı.

Denizli sanayi üretimiyle büyümeyi sürdürdü

Denizli 2 milyar 448 milyon 615 bin dolarlık ihracatla Ege'nin ikinci büyük ihracatçısı oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 yükseldi.

Elektrik ve elektronik, demir ve demir dışı metaller, tekstil, mobilya, kimyevi maddeler ile su ürünleri sektörlerindeki artış büyümede rol oynadı.

Manisa, 2 milyar 248 milyon 755 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmesine rağmen bölgede ihracatı gerileyen tek il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azaldı.

Düşüşteki en önemli etken, ilin lokomotif sektörlerinden elektrik ve elektronik ürünlerindeki yüzde 35,6'lık gerileme oldu. Makine ve aksamları ihracatındaki düşüş de tabloyu olumsuz etkiledi. Otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayisi, hububat, su ürünleri ve kimyevi maddeler dış satımında artış kaydedildi.

Uşak en yüksek artış oranına ulaştı

Ege Bölgesi'nde ihracatını oransal olarak en fazla artıran il Uşak oldu.

Kentin ihracatı yüzde 15,3 yükselerek 160 milyon 494 bin dolara çıktı, tekstil ham maddeleri, deri ve deri mamulleri, halı ile kimyevi maddeler kentin ihracatında öne çıktı.

Muğla'nın ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 9,6 artarak 642 milyon 15 bin dolara ulaştı. Türkiye'nin önemli kültür balığı üretim merkezlerinden Muğla, su ürünleri ihracatındaki güçlü performansını sürdürdü. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 473 milyon 301 bin dolarla ilin dış satımının büyük bölümünü oluşturdu. Yaş meyve sebze, makine ve çimento sektörleri de büyümeye katkı verdi.

Aydın'ın ihracatı yüzde 5,9 artışla 493 milyon 672 bin dolara yükseldi. Kuru meyve ve mamulleri, otomotiv endüstrisi, madencilik ürünleri ile yaş meyve sebze sektörleri ihracatta öne çıktı.

İhracatını yüzde 6,4 artırarak 217 milyon 161 bin dolara taşıyan Kütahya'da kentin geleneksel ihracat kalemlerinden demir ve demir dışı metaller sektöründeki artış, ihracat performansını destekledi. Kimyevi maddeler ve makine sektörlerinde de artış kaydedildi.

Afyonkarahisar, yılın ilk yarısında 213 milyon 683 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı, doğal taş ihracatı dış satımda belirleyici olmayı sürdürdü.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege'nin İhracatı %3.7 Arttı - Son Dakika

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