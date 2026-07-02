Ege Yapı'nın Alsancak projesinde satış sürecinde sona gelindi

Ege Yapı, İzmir'de hayata geçirdiği Ege Yapı Alsancak projesinde satış sürecinin son aşamasına geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni proje arzının sınırlı olduğu Alsancak'ta hayata geçirilen projede son 20 daire için satışlar sürerken, ödeme kampanyası da devam ediyor.

Konumu, deprem güvenliği ve yaşam olanaklarıyla yatırımcıların yanı sıra oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenlere de hitap eden projede, yüzde 40 peşinat, 36 ay sıfır faiz ve şirket bünyesinde aylık 125 bin lira taksitle ödeme imkanı sunuluyor.

Alsancak Garı'na 200 metre mesafede, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın yanında yer alan Ege Yapı Alsancak, Kordon, İzmir Fuarı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yürüme mesafesinde bulunuyor.

Metro, tramvay ve İZBAN hatlarına kolay ulaşım imkanı sunan proje, kentin önemli ulaşım noktalarına erişim sağlıyor.

Ege Yapı Alsancak'ta bölgenin zemin yapısına uygun mühendislik çözümleri uygulanıyor. Projede C30 sınıfı beton, 1 metre kalınlığında radye temel sistemi, 22 metre derinliğe ulaşan betonarme diyafram duvarlar ve zemin altı jet grout kolonlar kullanılıyor. Bu uygulamalarla yapı güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İzmir merkezde otopark ihtiyacına yönelik olarak projede kapalı otopark alanları yer alıyor. Öte yandan her daire için elektrikli araç şarj ünitesi altyapısı da hazır bulunuyor.

Toplam alanın yaklaşık yüzde 65'i peyzaj alanı olarak tasarlanan Ege Yapı Alsancak'ta güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu geri kazanımı, enerji verimliliğine yönelik çözümler ve akıllı ev altyapısına yer veriliyor.

Projede ayrıca çatıda yer alan deniz manzaralı yüzme havuzunun yanı sıra yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları da bulunuyor.