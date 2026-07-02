Ege Yapı'nın Alsancak projesinde satış sürecinde sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege Yapı'nın Alsancak projesinde satış sürecinde sona gelindi

02.07.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Yapı, İzmir'de hayata geçirdiği Ege Yapı Alsancak projesinde satış sürecinin son aşamasına geldi.

Ege Yapı, İzmir'de hayata geçirdiği Ege Yapı Alsancak projesinde satış sürecinin son aşamasına geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni proje arzının sınırlı olduğu Alsancak'ta hayata geçirilen projede son 20 daire için satışlar sürerken, ödeme kampanyası da devam ediyor.

Konumu, deprem güvenliği ve yaşam olanaklarıyla yatırımcıların yanı sıra oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenlere de hitap eden projede, yüzde 40 peşinat, 36 ay sıfır faiz ve şirket bünyesinde aylık 125 bin lira taksitle ödeme imkanı sunuluyor.

Alsancak Garı'na 200 metre mesafede, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın yanında yer alan Ege Yapı Alsancak, Kordon, İzmir Fuarı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yürüme mesafesinde bulunuyor.

Metro, tramvay ve İZBAN hatlarına kolay ulaşım imkanı sunan proje, kentin önemli ulaşım noktalarına erişim sağlıyor.

Ege Yapı Alsancak'ta bölgenin zemin yapısına uygun mühendislik çözümleri uygulanıyor. Projede C30 sınıfı beton, 1 metre kalınlığında radye temel sistemi, 22 metre derinliğe ulaşan betonarme diyafram duvarlar ve zemin altı jet grout kolonlar kullanılıyor. Bu uygulamalarla yapı güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İzmir merkezde otopark ihtiyacına yönelik olarak projede kapalı otopark alanları yer alıyor. Öte yandan her daire için elektrikli araç şarj ünitesi altyapısı da hazır bulunuyor.

Toplam alanın yaklaşık yüzde 65'i peyzaj alanı olarak tasarlanan Ege Yapı Alsancak'ta güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu geri kazanımı, enerji verimliliğine yönelik çözümler ve akıllı ev altyapısına yer veriliyor.

Projede ayrıca çatıda yer alan deniz manzaralı yüzme havuzunun yanı sıra yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları da bulunuyor.

Kaynak: AA

Alsancak, Ekonomi, Ulaşım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege Yapı'nın Alsancak projesinde satış sürecinde sona gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
MR’a giren Talisca’nın son durumu belli oldu MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu

12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
11:58
Meclis’te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
11:54
Tartışma yaratan atama Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 12:33:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ege Yapı'nın Alsancak projesinde satış sürecinde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.