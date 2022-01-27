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Son dakika! Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Son dakika! Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

27.01.2022 11:19

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin köklü gazetelerinden Yeni Asır tarafından düzenlenen Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri (EGE YİİT) sahiplerine verildi.

Türkiye'nin köklü gazetelerinden Yeni Asır tarafından düzenlenen Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri (EGE YİİT) sahiplerine verildi.

Yatırım, ihracat, inovasyon ve teknoloji alanında ödüle layık bulunan şirketlerin temsilcileri, Swissotel Büyük Efes'te düzenlenen törende, ödüllerini aldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, Yeni Asır'ın düzenlediği gecede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazetenin kentin önemli bir marka değeri olduğunu vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Yeni Asır, İzmir'e oldukça güzel katkısı olmuş, İzmir ile özdeşleşmiş bir marka. Geceyi tertip edenleri ve ödül alanları tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceğini çok parlak görüyorum. İzmir bir liman şehri. Türkiye'nin parlayan yıldızı İzmir'in ufku her zaman açık olmuştur. Önümüzde çok güzel günler görüyorum. İnşallah hep birlikte bugünleri idrak edeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz... Daha güzel günlere hep birlikte gideceğiz."

"Yeni Asır varlığını sürdürmeye devam edecek"

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı kasıp kavurduğu dönemde İzmir'deki teknoloji, inovasyon ve ihracat alanında faaliyet gösteren şirketlerin önemli başarılar kazandığını belirterek ödül alan kuruluşları tebrik etti.

Haberleşmenin hızlanmasıyla doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığının altını çizen Demir, "Çağımızda haberleşme ne kadar hızlansa da yeni medya ve sosyal medya mecralarında doğru bilgiye ulaşmak bir o kadar da zor. Tam bu noktada geleneksel bilginin önemi ortaya çıkıyor. Güvenilir ve doğru bilgiye giden meşakkatli yolda 127 yıldır ilkelerinden sapmadan yayın hayatını sürdüren Yeni Asır gibi köklü gazeteler varlıklarını sürdürmeye gelecekte de devam edecektir." dedi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Kaya da katıldı.

Son dakika! Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu
Son dakika! Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu
Son dakika! Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

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Yatırım, İhracat, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika! Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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