EGİAD üyelerine, hibe ve teşviklerle büyüme yolları anlatıldı - Son Dakika
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EGİAD üyelerine, hibe ve teşviklerle büyüme yolları anlatıldı

07.06.2022 08:55
EGİAD üyelerine, hibe ve teşviklerle büyüme yolları anlatıldı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), "Hibe ve teşvikler ile işimi nasıl desteklerim" başlığı altında işletmeleri büyütmek için çözüm yollarını değerlendirdi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), "Hibe ve teşvikler ile işimi nasıl desteklerim" başlığı altında işletmeleri büyütmek için çözüm yollarını değerlendirdi.

Ulusal ve uluslararası finansal destekler, ar-ge üretim teşvikleri, yatırım teşvikleri, yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi konularının ele alındığı "Hibe ve Teşvikler ile İşimi Nasıl Desteklerim" başlığı altında EGİAD'ın organizasyonuyla iş insanları için masaya yatırıldı. Bir strateji firması yetkilisi olan Aslı Moral Ergin'in katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, EGİAD üyeleri ve firma çalışanları katıldı. Toplantıda, ulusal ve uluslararası finansal destek nedir, işletme geliştirme ve büyüme destekleri nedir, Ar-Ge, teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri nedir, yatırım teşvikleri nedir, uluslararasılaştırma destekleri nedir, yeşil mutabakat sınırda karbon düzenlemesi nedir başlıkları değerlendirildi.

"Geleceğimiz, yeni kuşağın vizyonu ve alışkanlıklarıyla şekillenecek"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkan Vekili Cem Demirci, özellikle pandemi döneminde yüksek hızla artan dijitalleşme ile hayatın ve ticaretin çok hızlanıp değişken bir döneme evrildiğini hatırlatarak, yeni kuşaklarla çalışma kültürüne göre şekillenmek gerektiğini vurguladı. Demirci, "Geleceğimizin bu anlamda yeni kuşağın yani Z kuşağının vizyonu ve alışkanlıklarıyla şekilleneceğini ön görüyoruz. Teknolojilerin geliştirilmesi, geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesi, girişimcilerin desteklenmesi, finansman sağlanması hepsi ayrı ayrı önem arz ettiği gibi, bir bütün olarak da değerlendirilmesi hepimizin görevidir. Toplumsal kalkınmanın bilgiye dayalı hale geldiği günümüz dünyasında, üretken fikir ve faaliyetler bambaşka bir önem kazanmış durumdadır. Özellikle, eğitim programlarında yapılan düzenlemeler ışığında fikir üretmek ve bunları ticari hale getirecek destek mekanizmaları büyük önem arz ediyor. Ülke olarak uzun yıllardır artarak devam eden teknokent yatırımları, Ar-Ge, inovasyon teşvikleri ve özel sektör start-up iş birlikleri ile büyüyen bir girişimcilik ekosistemine sahibiz. Günümüzde üniversiteler girişimcilik ve yenilikçilik endeksine göre sıralanmakta, üretken gençleri piyasa koşullarına ve yeni bir iş kurmaya uygun yetiştiren kurumlar öne çıkmakta, bireysel üretkenliği ekonomik değere dönüştürmeyi teşvik eden AB projeleri yaygınlaşmaktadır" dedi.

Aslı Moral Ergin, ihracat yapanlara imkanların sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Yurtdışı fuarlarına katılım ya da iş seyahatlerinde görüşme gerçekleştirilen her günün konaklama ve araç giderlerinin yüzde 70'i karşılanmakta. Fuarlara katılma durumunda her fuar için Bakanlıkça belirlenen bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutarı geri alabilirsiniz. Yeni pazarlar keşfetmek için yapılan girişimlerde ise heyetin tanıtım ve organizasyon giderlerinin yüzde 65'i karşılanmakta. Pandemi sonrası sanal fuarlarda da destekler bulunmakta. Sanal fuar organizasyonu için yüzde 50, 100 bin dolara kadar, sanal fuara katılım için yüzde 50, 50 bin dolara kadar destek bulunmakta" diye konuştu.

Ergin, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye açısından etkilerini de değerlendirerek, üretim ve tüketim konusunda sorumlu hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 2050 yılında su bulamama ihtimalimizin çok yüksek olduğunu, acil şekilde döngüsel ekonomiye geçiş sağlamamız gerektiğini dile getirdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Aslı Moral, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİAD üyelerine, hibe ve teşviklerle büyüme yolları anlatıldı - Son Dakika

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