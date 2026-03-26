Eğitimle Buzağı Kayıpları Azaltılacak

İzmir'de Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen buzağı kayıplarının azaltılması ve hayvancılıkta üreme verimliliğinin artırılmasına yönelik eğitim programı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Manisa, Kütahya, Muğla, Uşak, Antalya, Isparta, Burdur ve Balıkesir'den ilgili birim temsilcileri ve veterinerler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy, programın açılışında yaptığı konuşmada, hayvancılıkta buzağı kayıplarının önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Türkiye'de buzağı ölümlerinin doğum öncesi ve sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleştiğini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Buzağı ölümlerinin önüne geçebilmek adına ülke genelinde bir eğitim seferberliği başlattık. Daha önce Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde eğitimi yaptık. Şu anda inşallah İzmir ve ardından Ankara ile eğitim sürecimizi de tamamlayacağız. Eğitim sonrasında güncellediğimiz bilgilerle sahada üreticilerimize bu bilgileri aktarmak suretiyle bilinçli bir üretim modelini sahada daha etkin kılmayı hedefliyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan ise İzmir'in hayvancılık alanında da önemli bir kent olduğunu söyledi.

Eğitim programının hayvancılığa katkı sağlayacağını ifade eden Akdoğan, "Sağlıklı buzağın yetiştirilmesi ve üreme süreçlerinin doğru yönetilmesi hayvancılığın sürdürülebilirliğin temelinin en önemli özelliğini ve kriterini oluşturuyor. Bu kapsamda buzağı kayıplarının azaltılması yalnızca belli iller açısından değil ülke hayvancılığı açısından da stratejik bir öneme sahiptir." dedi.

Uzman ve akademisyenlerin eğitim vereceği program 28 Mart'ta sona erecek.