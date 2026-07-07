EİB\'den Haziran İhracat Rekoru

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, haziran ayında 1 milyar 744 milyon dolarlık ihracata ulaştıklarını belirterek, "Haziran ayındaki ihracatımız 87 yıllık tarihimizde en yüksek aylık ihracatımız oldu." dedi.

Öztürk, kentteki bir otelde düzenlenen "İhracat Değerlendirme Toplantıları"nda yaptığı konuşmada, ihracatçılar olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkeye döviz kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

EİB olarak hedeflerinin 4 yıldır süren 18,5 milyar dolar sendromundan kurtulmak olduğunu ifade eden Öztürk, "Temmuz ayında yıllık ihracatta 19 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Haziran ayında ihracatımızı yüzde 22'lik artışla 1 milyar 435 milyon dolardan 1 milyar 744 milyon dolara taşıdık. Sanayi sektörlerimiz yüzde 17'lik artışla 897 milyon dolarlık ihracat yaparken, tarım sektörlerimizin ihracat artışı yüzde 22'ye ulaştı ve ülkemize 679 milyon dolar döviz kazandırdılar. Madencilik sektörümüz yüzde 49'luk rekor artışa imza attı ve 168 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Haziran ayındaki ihracatımız 87 yıllık tarihimizde en yüksek aylık ihracatımız oldu. Bir önceki rekorumuz 2024 yılı mart ayındaki 1 milyar 729 milyon dolarlık ihracattı." diye konuştu.

Öztürk, haziran ayı ihracatıyla aylık ihracat rekorunu 15 milyon dolar geliştirmeyi başardıklarını vurguladı.

Bu yılın ilk yarısında ihracata yönelik devlet destekleri kapsamında 2 bin 325 firma veya işbirliği kuruluşuna 1 milyar 568 milyon lira hakediş verilmesine aracılık ettiklerini belirten Öztürk, ihracatçılara ulaştırdıkları devlet destekleri tutarında yüzde 48'lik artışa ulaştıklarını anlattı.

Öztürk, EİB olarak yılın 6 ayında 115 ülkeye ihracatını artırdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

İhracatımızda ilk üç ülke 873 milyon dolar Almanya, 817 milyon dolar ABD, 742 milyon dolar İtalya olarak sıralandı. AB'ye ihracatımız yüzde 14'lük artışla 4 milyar 44 milyon dolardan 4 milyar 610 milyon dolara çıktı. AB'nin ihracatımızdaki payı yüzde 49'a yükseldi. AB'yi 1 milyar 77 milyon dolarla Amerika kıtası, 782 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri izledi. 2026 yılının ilk yarısında 5 bin 463 ihracatçımız ihracat rakamlarımıza katkı koydu. 2026 yılında 210 firmamız ihracat ailesine katıldı ve 68 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı."

Koordinatör Başkanı Öztürk'ün konuşmalarının ardından diğer birliklerin başkanları ihracat verilerini değerlendirdi.