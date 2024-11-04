Ekim'de Enflasyon Yüzde 48,58

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 48,58 oldu.

TÜİK, ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 2,88 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 48,58 oldu. Eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 49,38 olmuştu. Böylece yıllık enflasyon yüzde 50'nin altında seyretmeye devam etti.

(SÜRECEK)