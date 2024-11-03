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Ekonomi

Ekim'de İhracatta Rekor Artış

Ekim\'de İhracatta Rekor Artış

EİB, Ekim ayında 1,619 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı, Muğla 104,5 milyon dolar kazandırdı.

03.11.2024 10:20
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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ekim ayında 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Yaş sebze meyve, su ürünleri ve maden sektörlerinde ihracat gerçekleştiren Muğla, Ekim ayında Türkiye ekonomisine 104,5 milyon dolar döviz kazandırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2023 yılı ekim ayındaki 1 milyar 466 milyon dolarlık ihracatını yüzde 10 artırmayı başardı. Ekim ayında Türkiye'nin ihracatıysa yüzde 3,6'lık artışla 22,8 milyar dolardan 23,6 milyar dolara yükseldi. EİB'nin Ekim ayındaki 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracat seviyesi, 2024 yılının geride kalan 10 aylık diliminde aylık bazda rekor olarak kayıtlara geçti. EİB, 2024 yılının 10 aylık diliminde yüzde 1'lik artışla 15 milyar 233 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Ege Bölgesi'nin ihracatı 2 milyar 816 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2024 yılı ekim ayında ihracatını yüzde 8'lik artışla 2 milyar 601 milyon dolardan 2 milyar 816 milyon dolara çıkarmayı başardı. Türkiye'nin su ürünleri ihracat lideri Muğla 104,5 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Muğla'yı 102,4 milyon dolarlık ihracatla Balıkesir izledi.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ihracat artış rekortmeni oldu

475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle 2024/25 sezonuna giren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 51'lik artışla 30 milyon dolardan 45,3 milyon dolara yükseltti. EZZİB bu performansıyla ekim ayında EİB bünyesinde hem ihracat artış rekortmeni oldu hem de önümüzdeki aylarda kıracağı yeni ihracat rekorlarının sinyalini verdi.

Yaş meyve sebze ve mamullerinde 129 milyon dolarlık ihracat

Ekim ayında satsuma mandalina ihraç sezonunu başlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2023 yılı ekim ayında 127 milyon dolar olan ihracatını 2024 yılı ekim ayında yüzde 2'lik artışla 129 milyon dolara yükseltti.

Madenciler 2023 yılında yaptıkları ihracattan daha fazlasını 2024 yılında 10 ayda yaptılar

2024 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Maden İhracatçıları Birliği, ekim ayında rekorlara yeni bir halka ekledi. EMİB'in ekim ayındaki ihracatı yüzde 41'lik artışla 82,8 milyon dolardan 116,5 milyon dolara ilerledi. EMİB, 10 aylık dönemde de ihracatını yüzde 23 geliştirerek 886 milyon dolardan 1 milyar 91 milyon dolara taşıdı ve 2023 yılının tamamında yaptığı 1 milyar 65 milyon dolarlık ihracatı 2024 yılının 10 aylık diliminde geçti.

Eskinazi: "İhracatçılar OVP'ye destek veriyor"

Türkiye'nin orta vadeli istikrar programında başarılı olabilmesi için ihracat hedeflerine ulaşmasının şart olduğunu dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin ekim ayı ihracat performansının OVP'yi desteklediğine dikkati çekti.

"İhracatta daha başarılı bir tablo ortaya koyabilirdik" diyen Eskinazi, "Türk ihracatçısı dünya pazarlarında resesyonun yaşandığı bir dönemde ihracatta başarılı bir tablo ortaya koydu. Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri olarak Türkiye ortalamasının da üzerine çıktık. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve ülkemizde 2025 yılında alınacak faiz indirim kararları Türk ihracatçısının finansmana erişimine olumlu katkı sağlayacak. 2025 yılının ikinci yarısında dünya genelinde ihracatçılarımız açısından daha uygun bir iklim oluşacağına inanıyoruz. OVP'de 2025 yılı için ortaya konulan 279,6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Gemileri yüzdürmek zorundayız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Ege, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim'de İhracatta Rekor Artış - Son Dakika

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